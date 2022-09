Selena Quintanilla de nuevo el primer puesto en ventas con el álbum lanzado por su familia El álbum póstumo de Selena Quintanilla, lanzado por su familia, logró escalar las listas de popularidad y se posicionó en el primer lugar de ventas del pop latino, de acuerdo a Billboard. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tecnología ha sido la aliada perfecta para que la nueva generación de amantes de la música volviera a escuchar la voz de la carismática intérprete Selena Quintanilla. Han pasado casi tres décadas desde que la cantante fue brutalmente asesinada en Corpus Christi, Texas, pero la mexicoamericana continúa conquistando corazones a través de su música. Su álbum póstumo, lanzado por su familia, Moonchild Mixes, logró escalar las listas de popularidad, posicionándose en el primer lugar de ventas del pop latino, de acuerdo a Billboard. Su hermana y excompañera de banda, Suzette Quintanilla, lo celebró con bombos y platillos. "Gracias por este amor. Selena es #1 en ventas en Estados Unidos con su nuevo álbum MoonChild Mixes! El legado continúa", escribió en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena Quintanilla At The Houston Astrodome Credit: Arlene Richie/Getty Images El disco de canciones inéditas que fue grabado por la artista cuando era una adolescente, logró el segundo lugar en el listado de música regional mexican y la posición número 8 de los discos latinos más vendidos. La icónica artista ha logrado llegar siete veces al lugar número uno, desde su fallecimiento, empatando con Shakira y Thalía en la categoría femenina, según Billboard. Además, ha logrado estar 173 semanas en la posición líder, seguida por Enrique Iglesias, que hasta el momento ha acumulado 130 semanas. El nuevo disco de la cantante tejana, se compone de 10 temas que grabó de los 13 a los 16 años. La familia decidió lanzarlos en un esfuerzo por mantener su legado vivo.

