Selena Quintanilla será celebrada con el 'premio a la trayectoria artística' del Grammy El legado de la cantante Selena Quintanilla será celebrado con el premio a la trayectoria artística del Grammy. ¡Los detalles! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El legado de la estrella mexicoamericana Selena Quintanilla será celebrado con el premio Grammy a la trayectoria artística. La Academia de la Grabación anunció que la reina del Tex-Mex recibirá este reconocimiento al igual que las bandas Talking Heads, Salt-N-Peppa, y Grandmaster Flash & the Furious Five, la cantante de ópera Marilyn Horne y el fallecido músico de jazz Lionel Hampton. La intérprete de "Como la flor" falleció a los 23 años el 31 de marzo de 1995, cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar en Texas. La querida y carismática artista dejó una huella única en la música, la moda y en los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Image zoom Credit: (Vinnie Zuffante/Getty Images) La familia Quintanilla reaccionó a la noticia en la página oficial de la cantante en Instagram. "El premio a la trayectoria artística celebra a performers que han hecho contribuciones extraordinarias a nivel artístico en el campo de la grabación", dice el mensaje. Los Quintanilla también recordaron una inolvidable cita de Selena: "La meta no es vivir para siempre, sino crear algo que sea eterno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena: The Series, la nueva producción de Netflix, protagonizada por Christian Serratos, presenta el camino de Selena al éxito, desde sus inicios cantando cuando era niña en el garage de su casa y en fiestas familiares, hasta convertirse en una leyenda de la industria musical. Image zoom Credit: (Arlene Richie/Media Sources/Media Sources/The LIFE Images Collection via Getty Images/Getty Images) Jennifer López encarnó a la cantante de "Amor prohibido" en la película Selena y la recordó en una entrevista con el programa TODAY. "Ella es una de esos artistas especiales que con su música, su espíritu, su alegría y su corazón realmente tocó a la gente", dijo JLO. "El impacto que ha tenido en mi vida, en mi carrera, fue algo maravilloso que ella haya sido mi mentora de cierta forma", admitió la actriz y cantante de origen puertorriqueño sobre interpretar el rol de Selena, que la catapultó a la fama a sus 25 años. "Me ha enseñado tanto sobre cómo navegar por este negocio pero también sobre como navegar por la vida. Fue una parte importante de mi vida y aún lo es". La gala 63 de los premios Grammy se celebrará el 31 de enero del 2021 y será trasmitida por la cadena CBS.

