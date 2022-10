Selena Gómez visita su pueblo natal y se reencuentra con una excompañera de clase, ¡muy emotivo! En un fragmento de su nuevo documental My Mind and Me, Selena Gómez visitó a su localidad natal de Grand Prairie, en Texas, y se encuentra con una amiga de la infancia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Selena Gómez nos ha sorprendido! La cantante y actriz de 30 años se llegó a la localidad de Grand Prairie, en Texas, donde nació y pasó su infancia, y visitó a una amiga de su infancia en un encuentro que derrochó muchísima ternura. En un video que forma parte de su próximo documental My Mind and Me, que se estrenará el 4 de noviembre en Apple TV+, se puede ver a la estrella de pop visitando a su amiga de la infancia, quien en estos momentos ya tiene dos hijos. Cuando Gómez llega al barrio, una de las hijas de su excompañera de clases se "asusta" de ver a la famosa y comienza a gritar, mientras su madre le explica que fueron juntas a la escuela de niñas. "¡Sí, ella es real!", dijo la amiga de la cantante. "Mami fue a la escuela con ella". El director del documental, Alek Keshishian, explicó a People que Gómez se siente conectada con sus orígenes en Texas. "Parece obtener energía al estar en presencia de su pasado". "Ella no menosprecia a nadie, está allí con la gente, eso es lo que la hace única. Siente tanto amor por su pasado como por su futuro", aseguró. Selena Goméz Selena Goméz | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El documental abarca los últimos seis años de la vida de Gómez, y en él podremos ver parte de sus luchas con la salud mental, un tema del que ha hablado abiertamente. "Quiero que la gente sepa que no está sola", dijo en una ocasión la estrella, quien hace dos años se comprometió a recaudar $100 millones en la próxima década para invertirlos en proveer servicios de salud mental a comunidades necesitadas.

