¡Selena Gómez tiene nuevo look! Todos los detalles sobre su dramática transformación La cantante anunció la tercera temporada de su programa de cocina que contará con una lista de invitados de lujo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez presume con orgullo su nueva y dramático cambio de imagen, con el que, al parecer, ¡se siente fabulosa! Luego de debutar una rubia cabellera para su línea de belleza en abril, la cantante parece haber llegado a la conclusión de que las rubias se divierten más, por lo que se aventuró a permanecer con su melena dorada para la nueva temporada de su programa de cocina Selena + Chef, de HBO Max. La cantante confirmó que permanecerá en la lista de rubias Hollywood hasta nuevo aviso, según reportó People. "Me lo quedo, me lo quedo [el rubio]", aseguró la joven de 25 años al programa E! News. "No se va a ninguna parte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nuevo tono rubio platinado con raíces obscuras estuvo a cargo de su equipo de coloristas de cabecera, que pasaron varias horas perfeccionando el look. La cantante aceptó que esta nueva imagen se merece un nombre que vaya con la "nueva" personalidad. "Aún no [le tengo nombre]. Lo estoy buscando. Sigo conociéndolo [el nuevo look]", bromeó. Por el momento, no está aceptando sugerencias, ya que primero quiere dominarlo. Esta no es la primera vez que Selena se aventura a entrar en la lista de rubias que roban miradas en la alfombra roja. Hace alrededor de cuatro años, la cantante dejó a sus fanáticos boquiabiertos al revelar su dorada cabellera en la alfombra roja de los American Music Awards en el 2017. "Ahora soy rubia", escribió en sus redes sociales en ese momento. Ahora, la cantante presumirá su nuevo look en la cocina, durante Selena + Chef, donde promete divertirse en ollas y cuchillos, creando deliciosos platillos al lado de familiares y sus amigos más cercanos, como Aarón Sánchez, Sophia Roe y Jamie Oliver, entre otros. ¿Será que las rubias realmente se divierten más? Habrá que preguntarle a Selena.

