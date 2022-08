¿Selena Gómez estrena novio? La actriz desata rumores de romance en sus vacaciones en Italia: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gomez se divierte a lo grande en un yate con el productor de cine Andrea Iervolino Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Qué feliz luce Selena Gomez junto al guapo italiano: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Selena Gómez Selena Gomez se divierte a lo grande en un yate con el productor de cine Andrea Iervolino Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group ¿La cantante tiene nuevo novio? Selena fue fotografiada en un yate en Italia junto al productor italiano Andrea Iervolino. Ambos se dejaron ver en actitud cariñosa, lo que ha hecho que los fans adivinen el estado de su relación. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Iervolino Selena Gomez se divierte a lo grande en un yate con el productor de cine Andrea Iervolino Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Luego de darse un chapuzón en el mar, Selena Gómez y el productor optaron por descansar un poco y tomar algo de sol. 2 de 6 Ver Todo Russell Crowe Russell Crowe por primera vez en el set de 'The Pope's Exorcist' en Dublín Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El actor australiano de 58 años fotografiado por primera vez en el set de The Pope's Exorcist, en Dublín, Irlanda. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Camilo Kylie Jenner disfruta una cena en familia luego de responder a las críticas por no respetar los protocolos sanitarios en su laboratorio Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group El cantante colombiano de 28 años dio un concierto en Marbella con la aparición sorpresa de su mujer Evaluna Montaner. La pareja montó tremendo espectáculo e incluso se dieron un beso en el escenario. ¡Viva el amor! 4 de 6 Ver Todo Alexa Dellanos Alexa Dellanos bikini st tropez Credit: Alexa Dellanos IG La hija de la periodista Myrka Dellanos, quien ha lucido sus increíbles curvas en múltiples fotos en sus redes, posteó imágenes desde Saint-Tropez que le han robado el corazón a más de uno de sus seguidores. 5 de 6 Ver Todo Diego Boneta Diego Boneta pasea a su perra Akila Cabrona en West Hollywood Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group E El actor mexicano de 31 años paseando a su perra Akila Cabrona en West Hollywood. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

