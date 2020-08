Selena Gómez revela qué ha hecho durante la cuarentena La cantante mexicoamericana Selena Gómez regresó a las redes sociales y prometió compartir nuevos momentos personales desde el hogar en que ha permanecido confinada. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Selena Gómez desapareció de las redes sociales sin dar explicación alguna a sus seguidores, que se preguntaban qué había pasado con su ídolo luego de celebrar en grande sus 28 primaveras. Tras semanas de ausencia, la intérprete finalmente regresó para confesar lo que ha estado haciendo durante la pandemia por coronavirus. “Cosas que he estado haciendo durante la cuarentena: acomodándome en mi nueva casa y [tomando] clases de guitarra”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en el que parece el rincón musical de su nuevo hogar. A través de un extenso vídeo, Selena explicó que además ha estado trabajando en varias sorpresas para sus fanáticos, pero que debido a la situación actual del país no creía apropiado dar a conocer noticias festivas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Quiero que sepan que los amo y los extraño y que hay tantas cosas emocionantes por venir que no puedo esperar compartir con todos ustedes”, dijo la cantante en el vídeo. “Solo pienso que al principio de este año, con todo lo que está pasando, me parecía un poco insensible publicar cosas que puedan ser un poco alegres o para celebrar. Fue realmente difícil para mí y me he tomado el tiempo para educarme, realmente aprender sobre lo que está pasando y continúo haciendo de eso mi prioridad”. La cantante prometió que estará más activa en las redes sociales y compartirá momentos personales — como la nueva casa que acaba de adquirir — y agradeció a sus seguidores el apoyo incondicional. “Gracias por estar y gracias por apoyarme siempre”, dijo. De acuerdo a E! Online, la nueva mansión de la mexicoamericana fue construida al gusto del roquero Tom Petty y su esposa Jane Benyo y fue adquirida por la cantante durante la pandemia por $4.9 millones.

