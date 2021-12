Selena Gómez reacciona así cuando un fanático la critica por ¿beber alcohol? Selena Gómez no se quedó callada cuando un fanático la criticó por un video en TikTok donde ella hace una broma sobre beber alcohol. ¡Así reaccionó la cantante y actriz! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez fue criticada por un video que compartió en TikTok. La actriz y cantante de raíces mexicanas, de 29 años, compartió un video en TikTok el martes donde hace una broma sobre su consumo de alcohol. En el video, la doctora Dawn Bantel habló sobre lo que significa ser una persona que "bebe demasiado". "Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen beber demasiado como consumir 15 o más bebidas a la semana para los hombres y 8 o más bebidas a la semana para las mujeres", dice la doctora en el video. En otra parte de la pantalla vemos a Selena mordiéndose las uñas, diciendo "oh" y poniendo una cara nerviosa al escuchar que 8 bebidas a la semana es considerado excesivo para una mujer. En un mensaje junto al video escribió "es un chiste", pero no todos sus seguidores lo tomaron como broma. @@selenagomez La cantante reaccionó cuando un fanático la criticó por su video. "Así que una de tus mejores amigas te da su riñón y tú continúas bebiendo excesivamente", expresó esta persona. Selena le respondió "era un chiste", con un insulto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena Gómez Credit: (Tibrina Hobson/Getty Images) Gómez recibió un trasplante de riñón en el 2017 de su mejor amiga Francia Raisa por complicaciones de salud relacionadas a su diagnóstico de lupus. La estrella de la película Only Murders in The Building ha expresado su gratitud a Francia por salvarle la vida. Selena Gomez Sin duda ya Gómez está acostumbrada a estar bajo la lupa y no deja que los comentarios negativos la derrumben.

