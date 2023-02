Selena Gómez comparte su foto más sexy en Instagram que borró y luego volvió a publicar Selena Gómez compartió una sensual foto suya en Instagram que antes había borrado porque pensó que era "demasiado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez compartió en Instagram una foto suya que antes había borrado. La imagen muestra a la actriz y cantante de raíces mexicanas bebiendo un cóctel con un top negro que deja ver su voluptuoso busto. La estrella de 30 años ha luchado en contra del body shaming tras ser criticada por su físico, y es una defensora del body positivity y del amor propio. "Borré esta una vez porque pensé que tal vez era demasiado, pero eh (tomándome un descanso de las redes sociales)", escribió junto a la imagen, que recibió un sinfín de likes y comentarios. "Esta es una de mis fotos favoritas tuyas", comentó la cantante Lauren Jauregui. "Energía de ícono", comentó una fanática. En un reciente video en TikTok, Gómez dijo que una medicina que toma para tratar el lupus la hace aumentar de peso. Dijo que al tomar este medicamento "tiendo a retener mucho peso de agua y eso pasa normalmente. Cuando no me la tomo, tiendo a perder peso", reveló. La cantante dijo que quería motivar a aquellas personas que sientan "vergüenza" ya que "nadie sabe la verdadera historia" de lo que alguien está viviendo. La estrella de Only Murders in the Building compartió este mensaje para sus seguidores: "Solo que quiero que sepan que son bellos y maravillosos. Sí hay días en que nos sentimos como mie*@&, pero yo prefiero estar saludable y cuidarme a mi misma. Mis medicinas son importantes y creo que son lo que me ayudan". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena Gomez Credit: (Jon Kopaloff/Getty Images) Otras cantantes como Chiquis, Camila Cabello y Karol G también han experimentado bullying y críticas en las redes sociales por su imagen. En TikTok, Gómez se defendió de los haters. "Yo no soy una modelo, nunca lo voy a ser. Y creo que ellas son maravillosas. Simplemente yo no soy eso", recalcó. "Solo quería decirles que los quiero, gracias por apoyarme y entender".

