Selena Gómez producirá serie documental sobre crímenes reales para servicio streaming de Univision En Mi Vecino, el Cartel Selena Gómez debuta como productora para una serie en español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez ha conseguido un nuevo contrato con Univision, marcando su primer papel como productora de una serie en español. La cantante y actriz, de 29 años, junto con su compañía de producción, July Moon Productions, firmaron un contrato para producir la serie documental sobre crímenes verdaderos de Univision, Mi Vecino, El Cartel. El proyecto se transmitirá en el anticipado servicio de transmisión por suscripción (streaming) de Univision. La serie sigue el asesinato de Juan Guerrero Chapa, exabogado del cártel y colaborador de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. En un comunicado de prensa, la cadena dijo que el caso "sacudió una tranquila ciudad suburbana en Texas y lanzó una investigación internacional de varios años". "Como una verdadera fanática del crimen, me cautivó de inmediato cuando escuché la historia sobre el homicidio de Juan Guerrero Chapa. No solo tuvo lugar cerca de mi ciudad natal en Texas, sino que también fue una historia diferente a todo lo que he escuchado", dijo Gómez en un comunicado. "Estoy emocionada de asociarme con Univision y explorar todos los matices de la doble vida [de Guerrero Chapa]". Blackfin, bajo el paraguas de eOne de Hasbro, también figura como productor. Rodrigo Mazón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de SVOD en Univision, dijo en un comunicado que espera que la última asociación sea solo el comienzo de la relación de la cadena con Gómez, quien también produjo 13 Reasons Why, de Netflix. Selena Gomez Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images "Ciertamente esperamos hacer más con ella", dijo Mazón. "Selena Gómez es obviamente una superestrella, probablemente no haya nadie más grande, y también se preocupa mucho por elevar las voces latinas y la narración. Así que la combinación fue perfecta. Es una historia apasionante, emocionante y loca, así que pensamos que sería es extremadamente interesante para todos en el mundo de habla hispana y en todo el mundo, escuchar sobre él ". Mazón agregó que Univision tiene la intención de traer más "voces e historias de narradoras latinas, porque ese es también un grupo que tiene historias increíbles", y aplaudió a Gómez como "un ejemplo perfecto de alguien con quien queríamos trabajar, y ahora hemos podido". El acuerdo de Gómez se produce en medio del plan de Univision de iniciar un servicio de suscripción global en 2022, después de que finalice su fusión con el gigante mexicano Televisa. La actriz de The Only Murders in the Building también fue productora ejecutiva de la película de Sony Pictures, The Broken Hearts Gallery. La comedia romántica, estrenada en julio de 2020, fue una de las primeras películas que se estrenaron en los cines durante la pandemia de COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Viswanathan (Blockers, Bad Education) encabeza la película en el papel de Lucy, una asistente de una galería de arte que resulta ser una "acaparadora emocional" que guarda recuerdos de relaciones pasadas. Después de su última ruptura, abre una colección emergente de sus recuerdos llamada Broken Heart Gallery.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Selena Gómez producirá serie documental sobre crímenes reales para servicio streaming de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.