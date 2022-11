Selena Gómez revela que sus problemas de salud le impedirían ser madre Selena Gómez habló con mucha franqueza de su salud mental y de las posibles consecuencias que puede tener para su futuro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez abrió su corazón y habló como nunca sobre su fuerte deseo de convertirse en madre algún día, pero también reveló las razones por las que ese sueño podría verse truncado. Haciendo memoria de su lucha con la salud mental, la cantante recordó el triste momento en que finalmente entendió que dar a luz a sus propios retoños sería una difícil misión. Gómez compartió que tras visitar a una amiga que intentaba embarazarse, lloró sin parar pensando en que las medicinas que estaba tomando para controlar la bipolaridad que padece, estarían disminuyendo su posibilidad de tener a sus propios hijos, según People. "Eso es un gran, gran presente en mi vida", dijo a la revista Rolling Stone. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena Gomez 2022 AFI Fest - "Selena Gomez: My Mind And Me" Opening Night World Premiere - Arrivals Selena Gomez | Credit: Photo by Steve Granitz/FilmMagi De acuerdo a estudios médicos, los medicamentos para controlar el trastorno bipolar pueden causar defectos neurológicos, del corazón, y retraso en el desarrollo. Además, las mujeres embarazadas que continúan tomando los medicamentos podrían presentar síntomas más fuertes. La cantante confesó que recuerda muy poco del episodio de psicosis que protagonizó en el 2018 y que la mantuvo varios meses con tratamiento que le causaba paranoia y desconfianza de la gente que la rodeaba. Afortunadamente, su situación mejoró luego de que los médicos encontraran el tratamiento adecuado y que ella fuera más consciente de su padecimiento. Ahora intentan retomar su rutina habitual, siempre abogando por la mejoría de la salud mental.

