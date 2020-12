Close

Selena Gómez es una de las estrellas del año de People. La cantante habla de su lucha por la salud mental Selena Gómez habló con la revista People sobre sus logros en el 2020 y su rol como defensora de la salud mental. Mira sus reveladoras declaraciones. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 fue un año de crecimiento a todo nivel para Selena Gómez. La cantante de 28 años es una de las estrellas del año de nuestra revista hermana People y habla de sus proyectos y sus lecciones de vida. Gómez lanzó su revelador disco Rare que alcanzó el primer lugar de popularidad. Si bien la pandemia la ha mantenido alejada de los escenarios, ha usado las redes sociales para crear conciencia sobre la violencia policial y el movimiento de Black Lives Matter. La estrella reveló a People que ha sentido en carne propia el racismo porque su padre es mexicano. Image zoom Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La también actriz mexicoamericana ha compartido su batalla contra la depresión y la ansiedad, y se ha convertido en una vocera de la salud mental. Gómez confiesa que en los momentos más difíciles se sentía sin esperanza y sin ganas de salir de su cama, pero buscar ayuda profesional cambió su vida. "Quiero que la gente sepa que no está sola", afirma sobre su deseo de motivar a otros que estén sufriendo. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria ha triunfado también con su línea de maquillaje Rare Beauty. Al lanzarla en septiembre se comprometió a recaudar $100 millones en la próxima década para invertirlos en proveer servicios de salud mental a comunidades necesitadas. Su línea de maquillaje les enseña a sus fanáticas a apreciar su propia belleza sin necesidad de cambiar su esencia. Gómez confesó que mujeres como la vicepresidenta electa Kamala Harris y la ex primera dama Michelle Obama la han inspirado. "Siento que es mi deber", concluyó sobre motivar a sus seguidores a votar e involucrarse en la política.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Selena Gómez es una de las estrellas del año de People. La cantante habla de su lucha por la salud mental

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.