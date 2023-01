Selena Gómez sube la temperatura en Los Cabos con su bañador blanco y negro, ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gómez Credit: Backgrid/The Grosby Group De paseo en yate la actriz y cantante derrochó sex appeal en un bañador blanco y negro. Además: Eva Longoria nos da una probadita de su debut como directora y Ana de Armas enseña mucha pierna, ¡míralos! Empezar galería Selena Gómez Selena Gómez Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante continúa sus vacaciones en Los Cabos, México ,con sus amigos Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, con quienes se fue a pasear en yate regalándonos esta seductora imagen con su sexy bañador en blanco y negro. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de Armas Ana de Armas Credit: Splash News/The Grosby Group Cubierta por un lujoso trench coat de Louis Vuitton y mostrando sus bien torneadas piernas la cubanoamericana deslumbró a su paso por Nueva York tras visitar los estudios del programa de Jimmy Fallon para hablar sobre su papel como presentadora en la próxima edición de los premios Golden Globe. 2 de 6 Ver Todo Antonella Roccuzzo y Lionel Messi Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, Credit: Best Image/The Grosby Group El campeón de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y su mujer saludan a una multitud de colegas y admiradoras al arribar en jet privado a la ciudad de París donde el futbolista argentino retomará actividades como delantero del club París Saint-Germain (PSG). 3 de 6 Ver Todo Anuncio Chiquis Y desde el "Lugar más feliz del mundo", es decir, Disney, la cantante se asomó contenta para desear a todos un feliz 2023 ¡igualmente, bella! 4 de 6 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Anna Kooris. Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios All Rights Reserved. La actriz texana luce radiante y rodeada de todo su equipo durante el rodaje de la cinta Flamin' Hot, que marca su debut como directora, y que trata sobre la vida del mexicoamericano Ricardo Montañez, un exempleado de limpieza de la compañía Frito Lay considerado como el creador de los Cheetos picantes del mismo nombre. 5 de 6 Ver Todo Miely y Tish Cyrus Miley Cyrus, Tish Cyrus Credit: Splash News/The Grosby Group Luciendo una sudadera de Gucci y un enorme bolso de Fendi, respectivamente, madre e hija pasaron un día junta en Los Ángeles, CA., después de que la erestrella de 30 años hiciera de anfitriona de un programa especial para despedir la Noche Vieja al lado de Dolly Parton para la cadena NBC. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

