Selena Gómez arranca suspiros en Nueva York vestida de novia, ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gomez Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz y cantante arrancó suspiros en la Gran Manzana. Además, Ben Affleck causa revuelo en Times Square, Francisca arma la fiesta en el set de Despierta America y Ana Bárbara recibe honores, ¡míralos! Empezar galería Selena Gómez Selena Gomez Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz y cantante luce radiante con este vestido de novia que usó para grabar uno de los capítulos de su exitosa comedia Only Murders In The Building (HULU) en Manhattan al lado de Martin Short y Steve Martin (no fotografiados). 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Ben Affleck Credit: Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images El marido de Jennifer López causó revuelo con su presencia a las afueras de los estudios de Good Morning America (CBS), en Times Square, donde habló de su nueva cinta Air. 2 de 8 Ver Todo Marlon Wayans, Francisca Lachapel y Alan Tacher Marlon Wayans, Francisca Lachapel Alan Tacher Despierta America película Air Credit: John Parra/Getty Images Y en Miami, FL., cachamos a los presentadores de Despierta America (Univision) armando tremenda fiesta al recibir al famoso comediante Marlon Wayans (izq.,) para hablar sobre la misma y anticipadísima cinta basada en la historia detrás de la marca de tenis del jugador de baloncesto Michael Jordan. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Bárbara Ana Bárbara 30th Annual BMI Latin Awards Credit: Emma McIntyre/Getty Images En Beverly Hills encontramos a la cantante mexicana presumiendo el trofeo BMI Icons que acaba de recibir por su brillante trayectoria artística, ¡felicidades! 4 de 8 Ver Todo Jaime Camil Jaime Camil Credit: Mega/The Grosby Group De vuelta en Nueva York encontramos al actor mexicano saliendo de su lujoso hotel en Manhattan en medio de la promoción que realiza de la serie de comedia Schmigadoon! (Apple TV+), que inicia su segunda temporada. 5 de 8 Ver Todo Jennifer Aniston y Jimmy Fallon Jennifer Aniston Jimmy Fallon The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images El comediante arrancó las risas de su público en el segmento "Can you Feel It?" con la participación de la exestrella de Friends. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La ciencia del Trading Eduardo Moreno Ana Lucia Dominguez Carlos Torres Lucho Velazco Jorge Cardenas Credit: The Lee Agency Eduardo Moreno, economista y gestor de patrimonios (centro), sonríe después de ofrecer su clase de "La Ciencia del Trading", en Bogotá, Colombia, donde estuvo acompañado de la estrella de la serie Pálpito (Netflix) Ana Lucia Domínguez, y de los actores Carlos Torres, Lucho Velazco y Jorge Cardenas. 7 de 8 Ver Todo Naomi Campbell Naomi Campbell Visionary Arts Awards 2023 Credit: Dave J Hogan/Getty Images La top model británica recibe el premio Legacy Honour de manos de la Baronesa Valerie Amos, durante la entrega de premios Visionary Arts Awards en Londres. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

