“Todos los cuerpos son hermosos”: Selena Gómez deja ver la cicatriz de su trasplante de riñón Con mucha seguridad y en un sexy traje de baño, la joven cantante compartió un poderoso mensaje sobre la belleza y la autoestima. ¡Mira qué guapa! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Selena Gómez rompió con la timidez y las inseguridades para mostrar orgullosa la cicatriz que le dejó en el cuerpo el trasplante de riñón al que se sometió años atrás. Vestida con un traje de baño de color azul, la joven intérprete de 28 años reveló que debido a su falta de confianza utilizaba prendas de vestir que cubrieran la huella de la operación y que le costó bastante superar esa situación de incomodidad consigo misma. “Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que se viera en las fotos, así que usaba cosas que la cubrían. Ahora, más que nunca, me siento segura de quién soy y por lo que pasé… y estoy orgullosa de eso. T - Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente ese… que todos los cuerpos son hermosos”, escribió la ex de Justin Bieber. Las reacciones de los seguidores de la exestrella de Disney no se hicieron esperar y en menos de 2 horas de haber compartido la fotografía ya tenía más de 5 millones de ‘me gusta’ y casi 100 mil comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Las cicatrices se ven como un hermoso tatuaje”; “eres increíble”; "orgullosa de ti”; “bien dicho”, fueron algunos de los comentarios de sus amigos y seguidores en las redes. La artista, que llevaba años librando una batalla con el lupus, se sometió en el verano del 2017 a un trasplante de riñón que fue donado por su mejor amiga, Francia Raisa. “Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te amo tanto mi hermana. El lupus sigue siendo muy mal entendido, pero se están logrando avances”, dijo entonces la cantante junto a la adorable foto agarrándole la mano a su amiga.

