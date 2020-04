Selena Gómez le confiesa a Miley Cyrus que es bipolar Selena Gómez sorprendió a todos al dar a conocer públicamente que padece un trastorno mental y que, incluso, estuvo recluida en una clínica especializada por varios meses. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como otros famosos en estos momentos de aislamiento, Selena Gómez y Miley Cyrus realizaron una conversación a través de un video chat. Lo que sorprendió fue cuando la primera reveló durante la charla que había sido diagnosticada con un trastorno bipolar, tras haber sufrido episodios de ansiedad y depresión, y recluirse en una clínica por algunos meses. Image zoom “Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental… McClean”, relató Gómez a Cyrus como parte del programa Bright Minded, que ofrece esta última en directo, por su cuenta de Instagram, durante esta etapa de cuarentena por el coronavirus. “Hablé de ello después pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar”. Image zoom RELACIONADO: Mira cómo algunas celebridades se protegen del coronavirus De acuerdo con la expareja sentimental de Justin Bieber, ha investigado mucho al respecto porque eso le ayuda a entender lo que le ocurre. No está de acuerdo con ocultar este tipo de situaciones que considera deben hablarse abiertamente porque es un asunto de salud mental. “Cuando voy a buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco y creo que la gente se asusta de eso”, advirtió. “Lo he visto incluso en mi propia familia [querer evitar este tipo de temas]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz dejó claro que no enfrentarse a esta problemática es perjudicial para quien la padece. “Tienes que parecer genial, y luego veo enojo acumulado en adolescentes y adultos jóvenes”, agregó. “Siento que, cuando finalmente lo dije, quería saberlo todo y se me quitó el miedo”. La confesión de Selena Gómez fue muy bien recibida entre los cibernautas, quienes al conocer otros problemas de salud que ha sufrido la intérprete de “Wolves”, como el Lupus y el trasplante de riñón al que se sometió, alabaron su fortaleza. Advertisement

