Selena Gómez asustada por la situación de los inmigrantes en Estados Unidos: "Tengo miedo por mi país" En una carta abierta, la cantante reveló que su familia atravesó el mismo reto que muchos inmigrantes pasan hoy en día en busca de un mejor futuro. By Carolina Trejos "En la década de los setenta, mi tía cruzó la frontera de México a los Estados Unidos escondida en la parte trasera de un camión. Mis abuelos la siguieron y mi padre nació en Texas poco después", comienza el escrito. "En 1992, nací ciudadana estadounidense gracias a su valentía y sacrificio. En las últimas cuatro décadas, los miembros de mi familia han trabajado arduamente para obtener la ciudadanía estadounidense". Image zoom Gómez continúa: "La inmigración indocumentada es un tema en el que pienso todos los días, y nunca olvido lo bendecida que soy de haber nacido en este país gracias a mi familia y la gracia de las circunstancias". Pero las noticias sobre el racismo que acaparan titulares y la ira que ha despertado la inmigración la tienen atemorizada. "Tengo miedo por mi país", confiesa. "La inmigración es un tema político divisivo. Es el tema de interminables argumentos e innumerables noticias. Pero la inmigración va más allá de la política y los titulares. Es un problema humano, que afecta a personas reales, desmantela vidas reales. La forma en que lo tratamos habla de nuestra humanidad, nuestra empatía, nuestra compasión. La forma en que tratamos a nuestros semejantes define quiénes somos". Image zoom Theo Wargo/Getty Images La artista ha usado sus redes sociales para crear conciencia acerca de varios temas de interés humano como la salud mental y la inmigración. En el nuevo documental de Netflix, Living Undocumented (Indocumentados), Gómez narra las historias de ocho familias que enfrentan la deportación. Image zoom Selena Gómez, de solo 26 años, es una joven talentosa, exitosa y con una carrera en ascenso.Sus padres son Ricardo Joel Gómez y Mandy Teefey, quien quedó embarazada a los 16 años, sin embargo, la relación entre los progenitores de la intérprete no prosperó. El padre de Selena aún vive en Texas y tiene una estrecha relación con su hija.

