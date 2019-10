Selena Gomez cuenta lo que le dijo Justin Bieber al escuchar su última canción, dedicada a su ruptura La cantante se ha sincerado y ha compartido lo que le ha dicho su ex sobre su nuevo single "Lose to love me". Esta ha sido la sorprendente reacción del artista. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre que Selena Gomez saca una nueva canción de desamor, sabemos que su letra tiene un protagonista, Justin Bieber. Ella no lo esconde. Es todo corazón y reconoce que sus temas son el vivo reflejo de lo que le pasa o ha pasado en su vida real. Así lo ha dejado saber en una entrevista al programa de radio de Ryan Seacrest. La escribió en un momento muy triste de su vida por eso no las sacó entonces. Quería esperar a haberse reconciliado con su dolor y estar totalmente recuperada. Por eso ahora es el momento perfecto. "Me costó mucho superarlo pero ahora estoy aquí sonriendo", dijo feliz. "Sería muy estúpido de mi parte no reconocer lo que sentí, significaría no ser auténtica, y no soy así, la autenticidad es por lo que abogo siempre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mucho de su vida personal está en esta canción donde se desnuda por completo sin importarle el qué dirán. Es lo que vivió, lo que sintió y así ha querido contarlo al mundo, sin maquillaje ni anestesia. El video, en blanco y negro, ya roza los 90 millones de visualizaciones. ¿Qué pensará Justin al respecto? Pues según la artista, el recién casado se puso en contacto con ella y tuvo una reacción muy positiva. "Dijo que era preciosa", añadió. Una vez más queda demostrado que ser uno mismo siempre trae cosas buenas. ¡Gracias Selena! Advertisement

