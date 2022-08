Captan a Selena Gómez con el ex de Kylie Jenner Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gómez Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante y Tyga llegaron por separado a un club de Manhattan, ¡pero luego salieron juntos! Además: Eiza González ¿le está haciendo la competencia a JLO? Y Julián Gil celebra el nuevo proyecto de Lucho Borrego y Liliana Rodríguez, la ex de El Puma ¡míralos! Empezar galería Selena Gómez Selena Gómez Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de Only Murder's In The Building (HULU) ha causado revuelo al ser captada llegando al club The Nice Guy de Los Ángeles solita ¡para luego salir acompañada por el ex de Kylie Jenner! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Selena Gómez y Tyga Selena gomez y Tyga Credit: Backgrid/The Grosby Group El rapero Tyga se observa aquí a la derecha en el auto que ambas celebridades abordaron hacia las 2:30 a.m., según fuentes locales. El rapero sostuvo un tórrido romance con Kylie Jenner que duró más de dos años y que terminó en el 2017. 2 de 8 Ver Todo Eiza González Eiza González Credit: Backgrid/The Grosby Group No sabemos si la estrella de la cinta Ambulance le está haciendo la competencia a Jennifer López, pero ¿ya se fijaron qué derriére impactante que tiene? 3 de 8 Ver Todo Anuncio Megan Fox y Machine Gun Kelly Megan Fox y Machine Gun Kelly Credit: Backgrid/The Grosby Group La controvertida parejita reapareció en Brentwood, CA., con este colorido look en medio de rumores que su compromiso y su relación amorosa estarían en ruinas, ¿será? 4 de 8 Ver Todo Rashel Díaz y Julián Gil Rashel Díaz y Julián Gil en "Despierta America" Credit: Getty Images El galán de telenovelas visitó los estudios de Despierta América justo a tiempo para desearle buena suerte a la cubana Rashel Díaz quien acaba de anunciar su regreso al matutino de Univision con un proyecto muy especial. 5 de 8 Ver Todo Siéntese quien pueda Julian Gil con elenco de Sientese quien pueda de Unimás Credit: Mezcalent A Juliaán Gil también lo captamos en la presentación de Siéntese Quién Pueda (Unimás), el nuevo programa de entretenimiento encabezado por Karla Gómez (izq.), Lucho Borrego, Alejandra Jaramillo, Liliana Rodríguez, Catalina Mora y que es obra del productor venezolano Carlos Mesber (der., de negro). 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad y empresaria fue vista saliendo de un lujoso SPA en Beverly Hills, a pocos días de que se diera a conocer su ruptura del comediante Pete Davidson. 7 de 8 Ver Todo Rakim Mayers aka A$AP Rocky Rakim Mayers A$AP Rocky en corte Credit: Getty Images El rapero, que es pareja y padre del primer hijo de la cantante Rihanna, se declaró no culpable en una corte de Los Ángeles por el caso que se sigue en su contra por asalto y que implica armas de alto calibre. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

