¿Qué hizo Selena Gómez ante el compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin? ¿Cuál ha sido la respuesta de Selena Gómez ante el compromiso de Justin y Hailey? Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de que Justin Bieber y Hailey Baldwin se comprometieron en matrimonio el pasado fin de semana se ha esparcido como pólvora. Tras darse a conocer el compromiso, muchos fans de la cantante y actriz Selena Gómez empezaron a dejarle mensajes alentadores en su página de Instagram. “Justin no te merecía Selena. Tú eres una persona increíble y serás muy feliz sin lugar a dudas. Te queremos mucho”, escribió una fan. ¿Cuál ha sido la respuesta de la protagonista de Wizards of Waverly Place? ¡Irse a pasear en bote con sus amigos! Tal parece que el compromiso de Bieber la tiene sin cuidado a Gómez, y en vez de mostrarse triste optó por disfrutar de las cálidas temperaturas neoyorquinas. En la fotografía que compartió su asistente, Theresa Mingus, en las redes sociales, vemos a Selena luciendo un traje de baño de dos piezas, gafas de sol y posando muy sonriente a bordo de un yate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bieber y la extrella de Disney comenzaron a salir en el 2010 y desde entonces sostuvieron una complicada relación que culminó oficialmente cuando ella comenzó a salir con The Weeknd. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Según reportó el sitio en línea TMZ, Bieber y la guapa modelo se encontraban en el restaurante de un lujoso resort en las Bahamas, el sábado por la noche, cuando se comprometieron. Image zoom La pareja empezó a salir oficialmente desde hace casi un mes.

