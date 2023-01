La cita hot de Selena Gómez con un integrante de The Chainsmokers que ha disparado rumores de romance La cantante y actriz fue vista en una sala de bolos con Andrew "Drew" Taggart, integrante de The Chainsmokers, ¿qué está sucediendo entre ellos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Año nuevo ¿romance nuevo para Selena Gómez? Este miércoles las redes se han encendido con el surgimiento de unas fotos publicadas por Page Six mostrando a la ex de Justin Bieber en cita hot con Andrew "Drew" Taggart. Dicho músico es intregrante del dueto The Chainsmokers y al parecer está pasando tiempo al lado de la actriz y cantante con quien fue visto saliendo de The Gutter, una sala de bolos de la Gran Manzana. Una fuente contó a PEOPLE que esa noche Gómez y Taggart formaban parte de "un grupo". En las imágenes se observa a la nacida en Texas tomada de la mano del músico de 33 años quien está detrás de éxitos como "Call You Mine", "Closer" y "Paris". Por su parte, el sitio de US Weekly reveló el lunes pasado que la supuesta nueva parejita estaría en los inicios de una relación "muy casual y de bajo perfil" y que están disfrutando de pasar un tiempo juntos. Selena Gomez y Drew Taggart Selena Gomez y Drew Taggart | Credit: Kevin Winter/Getty Images; Mark Sagliocco/Getty Images for Hamptons Magazine SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Taggart ha sido ligado románticamente con la modelo Meredith Mickelson y la influencer Haley Rowe, según indica PEOPLE. Por su parte, la estrella de Only Murders In The Building (HBO) lleva un tiempo solterita después de sus sonados romances con Justin Bieber y The Weeknd. "Me sentí perseguida por una relación de la cual nadie quería desprenderse, afirmó Gómez en noviembre pasado con el debut de su documentl Selena Gomez: My Mind & Me. "Pero luego pasé página. ya no tenía miedo. Siento que tuve que pasar por la peor de las decepciones amorosas. Creo que simplemente era algo que tenía que pasar, y al final, creo que fue lo mejor que me pudo suceder". Amén.

