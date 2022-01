Selena Gómez revela el significado detrás de su tatuaje a juego con Cara Delevingne La actriz mostró su nuevo tatuaje con el dibujo de una rosa, situado en la parte superior de su espalda y que es "gemelo" con el tattoo de su mejor amiga, la modelo Cara Delevingne. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez y Cara Delevingne son mejores amigas. La actriz, de 29 años, mostró un nuevo y enorme tatuaje de una rosa en acuarela que fue tatuado en la parte superior de su espalda por Bang Bang, dueño de uno de los tattoo parlors favoritos de las celebridades. Poco después, el artista tatuador reveló que le hizo a Delevingne, de 29 años, un diseño idéntico en rosa y negro en un costado de su cuerpo. "Significa un par de cosas diferentes", compartió la fundadora de Rare Beauty en Live with Kelly and Ryan, llamando a Delevingne una de sus "mejores amigas". "Ella me llama Rosebud, así que es un apodo. Y siempre he querido una rosa y ahora tengo una, y me encanta", dijo Gómez. La actriz agregó que se ha hecho "múltiples" tatuajes gemelos con "personas que han dejado una marca significativa en [su] vida", incluida su frecuente colaboradora, Julia Michaels y su madre, Mandy Teefey. Por su parte, Delevingne se ha tatuado a juego con su exnovia Ashley Benson y varios amigos, incluidos Paris Jackson y Kaia Gerber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Delevingne y Gómez, que han sido amigas durante años y recientemente asistieron juntas a un partido de baloncesto, donde terminaron en la cámara de besos, están listas para filmar su primer proyecto de actuación juntas luego de que la bella británica fuera elegida para la segunda temporada de Only Murders in the Building.

