Selena Gómez sufre caída en los premios SAG y presenta descalza en el escenario ¡Mira el video! Selena Gómez sufrió tremenda caída en la alfombra de los premios SAG, pero eso no la detuvo. La cantante de raíces mexicanas presentó descalza en la tarima. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez sabe que lo más importante después de una caída es levantarse y poder seguir adelante. La cantante y actriz de raíces mexicanas sufrió una aparatosa caída en la alfombra de los premios SAG y tuvo que ser asistida por personal de seguridad. En un video ya viral en redes sociales vemos cómo Gómez se desploma y pierde uno de sus tacones en la alfombra, pero esto no detiene a la estrella de 29 años. Gómez se quitó sus tacones de Christian Louboutin y subió descalza a la tarima para presentar junto al actor Martin Short el premio a Mejor Actriz en un papel secundario, reporta PEOPLE. Gómez, de 29 años, quien actúa junto a Short en la serie Only Murders in the Building (Hulu) presentó el galardón a Ariana DeBose por su rol en West Side Story. Muchos de los fanáticos de Gómez aplaudieron su decisión de presentar descalza, llenándola de comentarios de apoyo en las redes sociales por su espontaneidad. Selena Gomez Credit: (Amy Sussman/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al verla descalza en el escenario, muchos en la audiencia aplaudieron. Gómez no dejó que su caída en la alfombra opacara su primera presentación en los premios SAG. La fundadora de la marca de belleza Rare Beauty dijo a Glamour UK que pasó un momento incómodo cuando en la prestigiosa gala del Met del 2018 se puso loción para broncear su piel y al mirarse en el espejo en el evento notó que su piel estaba naranja. Selena Gomez Credit: (Rich Fury/Getty Images) "Lo primero que pensé fue: '¡Tengo que salir de aquí!'" recordó Gómez sobre su comentado look bronceado en la gala del Met hace unos años. Lo admirable es que con su naturalidad y sentido del humor, Gómez sale airosa de todo imprevisto.

