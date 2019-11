Selena Gomez besa a su mejor amiga en la boca y ambas se tatúan su amor eterno La cantante ha sorprendido con este espectacular beso en los labios a Julia Michaels, con quien además comparte un tatuaje muy íntimo que ha dado a conocer en redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con la llegada de su nuevo trabajo “Lose you to love me”, Selena Gómez presenta también a una mujer nueva que ha dejado el pasado atrás y está dispuesta a empezar de cero con muchas ganas. La joven entregó todo en el escenario y en compañía de otra artista, Julia Michaels, a quien unió su voz y plantó un beso en los labios. Julia recibió en la tarima a su amiga del alma en uno de sus conciertos. Un momento muy especial que llegaba en la víspera del cumpleaños de la joven. A punto de cumplir los 26, la cantante recibió el regalo más bonito de todos, tener a Selena a su lado y hacer juntas lo que más aman en la vida, la música. Y no sólo eso. La cantante celebró su cumpleaños por adelantado el pasado lunes con una fiesta que incluyó tatuajes por parte de Selena y Julia donde se declaraban su amor de amigas hasta la eternidad. Dos flechas que apuntan en dirección de la una a la otra cuando se dan la mano y que ambas presumieron en sus redes sociales con cariñosos mensajes. “Está tatuado. Mi flecha te apunta a ti para siempre”, escribió Selena junto a una foto del momento cumbre. Julia hizo lo propio en sus historias de Instagram. “Siempre para ti. Te quiero”, añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una preciosa amistad que quedó más que demostrada en la aparición por sorpresa de Selena en el escenario junto a su amiga donde cantaron y entregaron el alma a sus fans. Interpretaron el tema que escribieron juntas en el pasado, “Anxiety”, momento que también compartieron orgullosas con sus seguidores en Instagram. “Estoy convencida que estos últimos días no han sido reales. Gracias Selena por el el show más épico que jamás he dado. Te amo más allá de las palabras y estoy tan feliz de que por fin hayamos podido cantar a nuestro bebé juntas”, concluyó. Un video de lo más emotivo donde se nota y se siente la profunda amistad que las une. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Selena Gomez besa a su mejor amiga en la boca y ambas se tatúan su amor eterno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.