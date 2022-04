Exclusiva: La cantante cubana Seidy 'La Niña' habla de su renacer después de accidente que la dejó en coma Seidy 'La niña' habla con People en Español sobre su música, nueva película, y cómo ha vuelto a nacer después de un aparatoso accidente automovilístico que la dejó en coma. Esta es su inspiradora historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Seidy La Niña Credit: Enrique Tubío La cantante cubana Seidy 'La Niña' agradece estar nuevamente conquistando escenarios tras un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. "El 26 de julio del 2014 tuve un accidente de tráfico en el cual una abogada criminalista borracha me chocó e impactó mi puerta a más de 70 millas. Estuve un mes en coma, tuve seis cirugías, la aorta perforada, el pulmón me colapsó, tuve una hemorragia interna, la pelvis se me fracturó en cuatro, tuve una lesión el cerebro", recuerda de la pesadilla que vivió. "A mi mamá le dieron el diagnóstico de que no se sabía si yo iba a volver a caminar, a hablar". Tras un mes en coma y 15 días en cuidados intensivos en el hospital, estuvo 8 meses sin poder caminar o hablar, pero milagrosamente logró superar esta crisis de salud. "Mi vida cambió", reconoce Seidy, quien aún tiene cicatrices en el cuerpo y batalló contra la depresión. 'Guerrera' dice un tatuaje que define su espíritu, ya que la artista no deja de luchar por cumplir sus sueños. "Mi sonrisa es lo que más agradezco porque tuve momentos muy tristes", admite. "Le agradezco hoy mi sonrisa a la vida, mi alegría". Seidy La Niña Credit: Enrique Tubío SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Volver a los escenarios y poder hoy presentar su nueva música la llena de orgullo. "Este año me ha traído muchas sorpresas", dice la cantante, quien actuará en la película Mírame así, que estará disponible en Netflix y Pantaya. Aquí interpreta a una cougar, una mujer de 45 años que seduce a jovencitos. "Es atrevida, es loca", dice de su personaje. "Nunca imaginé poder estar en un film. Vengo de teatro musical y me veo haciendo películas en Hollywood, me veo en el camino de la actuación, me encantó". Nada parece imposible para Seidy, quien gracias al apoyo incondicional de su madre, ha salido adelante. "Mi mamá es mi vida, es la persona a la cual yo le debo lo que soy hoy. Es mi inspiración. Me crió prácticamente sola. Siempre tuve la figura de mi papá en mi vida, pero siempre he visto mucha fuerza en ella, me apoya en todo. Es mi mejor amiga, lo es todo", dice. Seidy La Niña Credit: Rosa Iglesias "Mi música es vida", afirma la intérprete de 'cubatón' o reggaetón cubano, quien recién visitó el set de HoyDía (Telemundo) y presentó su nuevo tema "Fiesta". Allí compartió con la presentadora Adamari López, quien presumió una cadenita similar a la que lleva en su cuello Seidy. La de Adamari tiene una foto de ella con su hija Alaïa —un regalo de Carmen, la madre de Seidy—quien es maquillista y amiga de la actriz y presentadora puertorriqueña. La cadena de la cantante tiene una foto suya con su madre, quien ha sido su roca en los momentos más difíciles. "Cada día me inspira lo que pasé con mi accidente", admite. "Me miro en el espejo y digo: 'Dios mío ¿cómo estás aquí, cómo pudiste pasar por todo esto y seguir aquí? Me inspiran los momentos felices que junto a mi familia. Soy una mujer muy familiar, siento que esa es la fundación de cualquier buen ser humano". Seidy La Niña El cielo parece ser el límite para la carismática artista. "Mi música trasmite alegría, empoderamiento, cubanía, cultura", dice Seidy. "Muchas veces hago letras fuertes, que pueden impresionar. Me expongo tal y como soy".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: La cantante cubana Seidy 'La Niña' habla de su renacer después de accidente que la dejó en coma

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.