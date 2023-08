Mira lo que hizo un la seguridad de Myke Towers a un fanático Durante un concierto que ofreció Myke Towers en Colombia, uno de los miembros de su seguridad realizó una acción contra un seguidor de Mike Towers que ha dividido opiniones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Mike Towers ofreció un concierto en Colombia. Mientras el representante de género urbano interpretaba uno de sus temas mientras los cientos de asistentes reunidos bailaban, uno de los fanáticos se subió al escenario con el fin de saludar a su ídolo; sin embargo, cuando el joven estaba a punto de tocarle el hombro al famoso fue sorprendido por uno de los miembros del equipo de seguridad, quien lo interceptó y le dio un gran empujón lanzándolo hacia el piso ante el asombro de los asistentes. Esta acción quedó capturada en video y, todo parece indicar, que el cantante no se percató de lo ocurrido. En la cuenta de oficial del programa estadounidense de televisión El gordo y la flaca, retomaron el asunto al publicar el momento de lo ocurrido al seguidor del artista. "Con tremendo empujón tiró este guardia de seguridad a un fanático que subió al escenario en un concierto de Mike Towers en Colombia", escribieron para acompañar el mencionado audiovisual. Los cibernautas se pronunciaron al respecto. "Los que están culpando al muchacho ¿todo bien en casa? Resulta que ¿ahora es normal empujar a alguien al vacío? ¿¿¿O no existen otras maneras de neutralizar a una persona??? Increíble", dijo un seguidor. Mike Towers Credit: Mike Towers Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A él nadie lo mando, disfrute su concierto tranquilo como todos los demás, eso es lo que hace un verdadero fan"; "Ese es el trabajo de la seguridad cuidar al artista"; "El fan tampoco tiene ningún derecho de subirse a un escenario cuando artistas están actuando. Deben respetar"; "Pero ellos tienen la culpa por ser fans de cantantillos de pacotilla"; "Esa no es forma de remover al fan, que poca madre", y "¿Si sabían que a Michael Jackson le caían por montón y a ninguna la lanzaron así? Por eso es que no soporto a los 'nuevos artistas' ¡ay no!", agregaron. Hasta el momento, Mike Towers no se ha pronunciado al respecto. Solo dio a conocer que estaba en la Ciudad de México, donde disfrutó de un exótico postre de chocolate en un restaurante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira lo que hizo un la seguridad de Myke Towers a un fanático

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.