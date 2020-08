"Seguramente hay una estrategia", asegura Florinda Meza sobre la salida de "El chavo del 8" de Televisa Florinda Meza lamenta que la salida de tv de "El chavo del ocho" a solo un mes de cumplir 50 años al aire de manera ininterrumpida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 1 de agosto, El chavo del 8 y todos programas creados por Roberto Gómez Bolaños Chespirito salieron de la televisión mundial. El argumento era porque ese día se vencieron los derechos de transmisión que tenía la empresa Televisa con el Grupo Chespirito, a cargo de Roberto Gómez Fernández. Sin embargo, Florinda Meza, viuda del actor y parte del elenco de esta emisión, considera que este asunto fue algo planeado. “Lo que sí puedo decir es que una empresa como esa [Televisa], tanto como Grupo Chespirito, seguramente hay una estrategia”, advirtió Meza al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Debieron también calcular esa estrategia momentánea, inmediata. Aunque tengas una estrategia a larga, porque estás horneando algo que piensa hacer, porque no puede ser de golpe”. RELACIONADO: "El chavo del 8" dice adiós a las pantallas del mundo Image zoom La actriz dejó claro que no tiene injerencia de ninguna índole sobre este tipo de decisiones; por lo tanto, solo conocía detalles del contrato, pero desconoce temas a fondo que le impiden conocer las razones de la salida de los programas de su difunto marido. “Sabía que se vencían los derechos. Sabía que se tendrían que negociar”, agregó. “Tampoco quiero satanizar a Televisa porque no sabemos qué está pasando, no sabemos si de verdad no tiene dinero o no sabemos si, simplemente, le da su gana". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Florinda Meza reveló que cuando el programa dejó de grabarse, estaba a solo dos semanas por cumplir 25 años y, en esta ocasión, estaba a punto de un aniversario más que, incluso, rompería un récordpor lo tanto, considera que se era importante que continuara sus transmisiones por tratarse de un programa “de culto”. “A un mes y días de que cumpliera 50 años de estar al aire ininterrumpidamente, en más de 30 países, o sea, se podía haber esperado”, comentó. “Una para romper un récord, que sólo Televisa puede presumir, y otra, porque el mundo entero, sobre todo México, estamos siendo víctimas de este golpe brutal de la pandemia”

