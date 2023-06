La Lista VIP: estreno de la segunda temporada de And Just Like That, nueva música de Peso Pluma y más Descubre en La Lista VIP todas las novedades: estreno de la segunda temporada de And Just Like That, la última música de Peso Pluma y más ¡Entérate de todo aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir kristin davis sarah jessica parker and just like that second season Credit: Craig Blankenhorn/Max Segunda temporada de And Just Like That... La segunda temporada de And Just Like That... reúne a Carrie, Miranda y Charlotte (interpretadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis) en una nueva etapa de sus vidas. Esta continuación de Sex and the City nos sumerge en historias emotivas, divertidas y llenas de estilo, mientras exploran el amor, la amistad y el empoderamiento femenino. Prepárate para un viaje cautivador con momentos inolvidables y moda icónica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La segunda temporada de la serie estrenará los dos primeros episodios este jueves 22 de junio por Max. Peso Pluma estrena álbum Peso Pluma, el fenómeno mundial que encabeza las listas de éxitos, anunció su muy esperado álbum Genesis, que se lanzará el 22 de junio. Con 14 temas, el intérprete mexicano de 24 años cuenta con colaboraciones contundentes como Natanael Cano, Eladio Carrión, Junior H, Jasiel Núñez y más. Amor a 50 citas, de Silvana del Mar silvana del mar libro amor a 50 citas Credit: Cortesía La periodista colombiana Silvana Del Mar sorprende con su primer libro, Amor a 50 citas, una cautivadora mezcla de romance y diversión. Esta novela inspiradora destaca las situaciones únicas que enfrentan las mujeres solteras en su búsqueda del amor. Un personaje fascinante nos llevará a identificarnos con su historia. ¡Ya puedes encontrar Amor a 50 citas en Amazon!

