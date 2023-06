¡Este es el secreto de Rodner Figueroa para mantener una relación duradera! El secreto revelado: Rodner Figueroa comparte su fórmula para mantener una relación duradera. ¡Llevan 11 años juntos! ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A su paso por el estreno de la película de Indiana Jones and the Last Crusade, Rodner Figueroa, acompañado de su pareja Ernesto Mathies, confesó que vive uno de los momentos más satisfactorios de su vida donde todo fluye en el trabajo y en el amor, y no necesita el respaldo de la televisión. "Ando feliz porque estoy lanzando mi colección de moda nueva y la voy a presentar en Rhode Island. Acabo de presentar la alfombra de los Premios tu Música Urbana, como empresario también con mi marca de café Cinco Jotas y acabo de salir en Times Square, en Nueva York; y lo que más me gusta de esto es que salgo como Rodner Figueroa y no que venga respaldado por ninguna empresa de televisión sino gracias a la carrera que yo construí", dijo el empresario a MezcalTV. Todo está fluyendo… "No es que me vaya bien en todo. Yo creo que simplemente como estoy alineado con una energía en el que no hay ningún tipo de negatividad, creo que Dios me está abriendo las puertas una a una". Relacionado: Rodner Figueroa toca la cima con nuevo logro: "¡Se siguen cumpliendo sueños!" rodner figueroa Credit: Mezcalent ¿Y cómo se alinea uno? "El secreto para alinearte está en ser la misma persona que piensas, con la misma persona que actúas, con la misma persona que sientes, mente, corazón, acción. Yo creo que cuando tú estás en esa sincronía, todo fluye". El secreto de Rodner Figueroa para una relación duradera "Una relación no siempre es el cincuenta-cincuenta por ciento, algunas veces tú tienes que poner más del cincuenta por ciento, pero siempre que esté basado en el respeto, en el amor y en la comunicación ahí hay una garantía de momento, de que todo va a ser en positivo, porque siempre hay que ceder, hay que pedir pero hay que ceder". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ernesto Mathies and Rodner Figueroa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images ¿Cuál dirías que es tu mayor reto en la relación, en el que más trabajas… "El reto que más me cuesta trabajar a mi en la relación es la paciencia, porque yo soy una persona extremadamente impaciente. He aprendido que uno propone, pero Dios dispone y sobre todo evitar resistencia. Cuando tú te resistes a algo creas una tensión que no permiten que las cosas fluyan; déjate fluir, déjate llevar y confía en Dios que todo te va a salir bien".

