Sech: De dormir en el estudio a estrella del reggaetón Sech es uno de los nombres que se ven en, no uno, ni dos, sino tres y cuatro hits de los más sonados. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Rápido y a velocidad se ha desarrollado la carrera del reggaetonero panameño Sech. “Siento que me tomó de sorpresa, fue de un día para otro”, dice el intérprete del éxito “Otro trago”, quien pasó de dormir a diario entre dos sillas en un estudio de grabación a llenar estadios con miles de personas coreando sus canciones. Las carteleras de música están saturadas del género urbano y el reggaetón se ha apoderado de ellas. Sech es uno de los nombres que se ven en, no uno, ni dos, sino tres y cuatro hits de los más sonados. Ahora, el panameño goza de un gran éxito, pero no siempre fue así. A pesarus comienzos en la música. ¿Cómo logró el respeto de sus padres? Demostrándoles que trabajando duro se logran cumplir los sueños. Lo que nadie sabe es que Sech dormía entre dos sillas en los estudios en los que trabajaba. Ahora goza de los frutos que sembró. “Como en mi último álbum, Sueños, me gustaría inyectar esperanza en muchos jóvenes. A veces, aunque parezca tonto, cuando no tienes esa esperanza, quieres hacer otras cosas que no debes hacer y lastimosamente es lo malo, haces las cosas más fáciles. Pero siempre hay una esperanza, un sueño que se puede realizar. Nada más tienes que cumplir, trabajar y confiar en Dios”. Advertisement EDIT POST

Sech: De dormir en el estudio a estrella del reggaetón

