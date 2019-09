Así fue la semana de los famosos en Instagram By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Como todos los viernes, aquí te presentamos lo que algunos famosos compartieron con sus seguidores esta semana en sus redes sociales. Empezar galería Sebastián Zurita Image zoom IG/Sebastián Zurita El actor y Maite Perroni publicaron un selfie con su premio de GQ. Advertisement Advertisement África Zavala Image zoom IG/África Zavala “Pensando en mis #Afrifans 😍 #LosAmo 💋 #africazavala”, expresó la mexicana. Alejandro López Image zoom IG/Alejandro López “Y así…en medio de la nada y en el centro de todo… mi sobrino y yo @boscoroca #paradise #plenitud 💫 #relax”, público el colombiano en redes. Advertisement Arlette Pacheco Image zoom IG/Arlette Pacheco “Ya casi se nos acaba el viaje. #Ladehoy #lasvegas #madrehija”, compartió la actriz, aquí junto a su hija Carla. Eva Longoria Image zoom IG/Eva Longoria La actriz está disfrutando de sus días y sus noches en París con su hijo Santi. Laura Flores Image zoom IG/Laura Flores “Saliendo de hot yoga para quemar las calorías de las vacaciones!”, compartió la actriz. Advertisement Advertisement Advertisement María Celeste Arrarás Image zoom IG/María Celeste Arrarás “En el día de celebrar la hermosa relación de las madres con sus hijas les comparto esta foto con Lara,mi adoración.💕”, expresó la periodista. Martha Higareda Image zoom IG/Martha Higareda “Ya casi lista para ir al teatro #NYC que bonita ciudad y que bonita gente! Y un saludo a todos con mucho cariño, he estado leyendo sus comentarios y los quiero mucho!”, público la mexicana. Ricardo Margaleff Image zoom IG/Ricardo Margaleff “Ya llegó Otoño y con este clima se me antoja volver a esto… 😖 ¿que tal su día?”, dijo el actor. Advertisement Advertisement Advertisement Vadhir Derbez Image zoom IG/Vadhir Derbez El hijo de Eugenio Derbez compartió esta foto frente al Puente de la Torre de Londres. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

