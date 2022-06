Sebastián Zurita revela qué haría si su padre Humberto decide enamorarse de otra mujer Tras la muerte de Christian Bach, su esposo Humberto Zurita continúa soltero. Su primogénito Sebastián Zurita se pronuncia ante la posibilidad de un nuevo noviazgo de su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de febrero de 2019, a los 59 años, murió Christian Bach; a partir de entonces, su esposo Humberto Zurita la recuerda cada cierto tiempo o en ocasiones especiales, dejando claro que el amor hacia la actriz permanece a tres años de su partida. Si bien, el intérprete de Ramiro Rivera en la teleserie 100 días para enamorarnos ha sido relacionado sentimentalmente con algunas famosas, hasta el momento no ha hecho pública ninguna relación sentimental tras quedar viudo. Pero ¿qué sucedería si se enamorara nuevamente? ¿Sus hijos cómo lo tomarían? Sebastián Zurita despeja la duda. "Lo que haga feliz a mi papá; creo que eso es lo más importante", advirtió Sebastián a los medios de comunicación. "Somos una familia y estamos aquí para verlo feliz. Para mí eso es dejarlo a él, a sus tiempos. Y si se enamora o no a nosotros [sus hijos] siempre nos va a tener". El protagonista de la serie Como sobrevivir soltero también reveló cómo le hace sentir al devoción de su padre hacia su fallecida madre. "Me da mucho gusto el amor que mi papá todavía le tiene [a mi madre Christian Bach], que todos le tenemos. A él le gusta compartirlo con la gente; porque, la verdad, es que el público ha sido excepcional con mi mamá y cuando pasó todo lo que pasó [su muerte] fue un gran abrazo de la gente que siguió su carrera. En ese sentido es solamente seguirla celebrando", comentó. Humberto Zurita y Sebastián Zurita Humberto y Sebastián Zurita | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastián Zurita aseguró que la edad no ha sido impedimento para que Humberto Zurita continúe desempeñando de manera habitual su profesión; por el contrario. "Tiene más trabajo que mi hermano [Emiliano] y yo juntos. Está bookeado hasta el 2025 y puros protagonistas o antagonistas", concluyó.

