¿Qué tienen en común el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook y el cantante colombiano Sebastián Yatra? ¡Su afición por la música! Mientras Yatra la crea e interpreta con el alma, este titán de la tecnología no puede vivir sin ella. “La música la llevamos en nuestro ADN. Es una pieza fundamental de nuestra empresa desde el comienzo”, asegura Cook, quien admite que no puede hacer ejercicio sin estar escuchando una canción tras otra. “No puedo imaginarme un día sin música. Me motiva. Me inspira. Me sana. La música es una parte tan esencial en nuestras vidas”.

Igual de esencial es usar su voz para transmitir un mensaje de igualdad y esperanza. Por ello este par mantuvo una conversación exclusiva para esta portada digital —Cook desde Cupertino, California, y Yatra desde Miami— y charló virtualmente sobre cómo Apple está apoyando la causa de los DREAMers, sobre los derechos de la comunidad LGBTQ, los cambios climáticos y el acoso entre los jóvenes. “La mejor forma de frenar el bullying sin duda es mirarse al espejo y quererse porque muchas veces el bullying que más nos duele es el auto-bullying”, dice el intérprete de “Chica ideal”, quien en sus cuatro años de carrera ha sido nominado tres veces a los premios Latin Grammy. “Aceptar esos comentarios negativos es lo que más nos duele. Si nos queremos a nosotros mismos, si nos valoramos y tomamos pequeñas buenas decisiones todos los días y estamos contentos con quiénes somos, siempre vamos a estar contentos”.

Si alguien lo sabe bien es Cook, quien tomó las riendas de Apple justo antes de la muerte de su fundador, Steve Jobs, y publicó en una columna en el 2014 que era gay, convirtiéndose en el primer y hasta entonces único directivo de una de las 500 mayores compañías del mundo en salir del clóset. “Creo profundamente que se debe tratar a todos con dignidad y respeto. Y sé que en mi caso personal — esto es algo personal para mí — no estaría sentado aquí hoy si la gente no hubiera luchado durante años”, asegura Cook. “Tengo la responsabilidad de seguir luchando. A todos se nos debe tratar con igualdad. Quiero asegurarme de que nuestra generación haga lo que esté en nuestras manos durante nuestro tiempo”.

Para conocer un poco más de la vida y la lucha de este dúo dinámico echénle un vistazo a esta extendida y exclusiva conversación.

Sebastián Yatra: Tim Cook, mi amigo. ¿Cómo estás? Es un enorme placer tenerte aquí con nosotros para People en Español. Estoy muy emocionado de hacerte varias preguntas y conocerte mejor. ¿Qué tal?

Tim Cook: Yo también quisiera hacerte algunas preguntas, Sebastián. Es un placer estar aquí contigo otra vez. Estamos muy contentos por los lanzamientos de la semana pasada. Todavía estamos muy entusiasmados. Es simplemente increíble.

SY: Qué locura. ¡Cuatro iPhone nuevos! Tienen el iPad, el Apple Watch, el HomePod. Me gustaría saber, Tim, si puedes contarnos un poco más sobre qué los inspira, el trabajo que dedican en todos tus productos y saber qué es lo que esperas que los clientes aprovechen de ellos. ¿Cómo quieren impactar con la línea de productos de este año?

TC: Sí, pues mira. Lo más importante sobre nuestros productos es que representan la suma de muchos detalles. Y es que ponemos todo nuestro enfoque en cada pequeño detalle, de cada producto, de cada servicio. Es la suma de todo esto que nos permite darle vida a nuestros productos.

Con el último iPhone, por supuesto, tenemos 5G. Esto es de lo que se está hablando mucho. Pero también tenemos un sistema de cámaras completamente nuevo, y este sistema de cámaras es simplemente increíble. Está democratizando la fotografía de una manera tan importante — ya sea que seas un usuario casual, un fotógrafo profesional, o si quisieras experimentar Dolby Vision en tu última película. Todas estas cosas están en el iPhone.

SY: ¡Qué locura!

TC: Cuando lo piensas así, no lo puedes creer. Es totalmente asombroso.

SY: Quiero usar un iPhone para mi próximo video musical. ¡Al 100 por ciento!

TC: Será un gusto verlo.

SY: Lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer y te lo envío.

TC: Me encantaría estar ahí contigo cuando lo produzcas.

SY: Va. ¡Hagámoslo!

TC: Me encanta mucho seguir el proceso creativo de las personas realmente creativas.

SY: Gracias. ¿Sabes lo que será genial en ese video, cuando lo hagamos? No es lo que está al frente a la cámara, sino el detrás de cámara. Uno está acostumbrado a los grandes sets de filmación, con cámaras enormes y ahora con un iPhone podemos lograr la misma calidad, ¡o incluso mejor!

Es que… lo que siempre me parece una locura sobre Apple es que ustedes han estado presentes desde hace mucho tiempo. La gente conoce a Apple — todo mundo conoce a Apple — pero siempre han encontrado la manera de mantenerse como la empresa del momento y a la vanguardia.

Es como si siempre fueran el chico nuevo de la cuadra, la chica nueva de la cuadra, el cuate nuevo de la cuadra. Y nunca se han salido de ahí y me parece súper… es algo que… algo por lo que uno se quita el sombrero porque no es fácil para un artista mantenerse actualizado y ofrecer cosas nuevas, y ustedes lo han logrado. Por eso es increíble que lo hagan una y otra vez.

TC: Gracias por esto. ¿Sabes? Es un poco misterioso cómo se dan las cosas, pero para nosotros es la suma de la colaboración y de mantenernos enfocados.

No somos el tipo de empresa que funciona alrededor de que una persona lo crea todo, para nada. Tenemos a miles de personas que trabajan para crear los productos. Y la colaboración es esencial porque es la magia que resulta de la integración del software en el hardware y de los servicios que hace que los productos sean muy especiales.

Y luego es nuestro enfoque… tenemos que decir que 'no' a muchas, muy buenas ideas para poder concentrarnos en las pocas cosas que sí podemos llevar adelante porque sabemos que con el nivel de calidad que queremos crear las cosas, sólo podemos hacer muy pocas cosas.

Y entonces hablamos y discutimos sobre cuáles son las cosas que vamos a hacer y luego ponemos todo detrás de eso, y nos mantenemos alejados de todo el ruido, las distracciones y de aquellas ideas que son casi, casi buenas para que entonces podamos lograr las cosas que están increíbles y fuera de este mundo.

SY: Totalmente.

TC: Pero cuéntame, acabas de lanzar un nuevo sencillo la semana pasada.

SY: Sí.

TC: Por cierto, feliz cumpleaños atrasado.

SY: Muchas gracias, Tim. Pues sí, la canción se llama “Chica ideal” y me encanta. Es realmente increíble porque la mayoría de mis canciones existen gracias a ustedes, en serio. Grabé alrededor de 120 millones de notas de voz todos los días para esta canción “Chica ideal”. La escribí en mi iPhone. Lo uso para grabar todo. Y me inspira para continuar haciendo mi música. También me ayuda a que salten esas ideas brillantes, como tú has dicho, y poder enfocarme en ellas. Porque muchas veces en esos momentos en que solo estás tocando la guitarra, y pues bueno… dices muchas cosas, pero nunca las recuerdas. Y con esto, pues en lo personal yo me acuerdo, ¡es asombroso!

TC: Y, ¿qué te inspiró para tu canción?

SY: La canción, en realidad, es una canción que tiene que ver mucho con mi cultura. Y como estamos en el mes de la Herencia Hispana, quería crear algo muy relacionado con Colombia. Soy colombiano. Amo a mi país. Y esta canción, “Chica ideal” es, de hecho, una canción que se estrenó hace 20 años de un grupo llamado Latin Dreams.

Es que… ¿sabes?, significa mucho para mi gente, para mi país. Es una de esas canciones que también quisiera que las personas de otros países conocieran porque nos llena de mucha esperanza y mucha felicidad.

Así que escribí una canción totalmente nueva con este coro y creo que tiene una vibra increíble. El video lo creamos como si estuviéramos en el 2021. Como si me saltara mi cumpleaños en 2020 y fuera directo al 2021. Es una fiesta divertida. Creo que de verdad te va a gustar. Tienen que verlo.

TC: ¡Qué emoción! La canción es increíble. Es realmente increíble.

SY: Muchas gracias, Tim.

TC: Esto y el iPhone 12 en la misma semana. ¡Qué semana tan grande para nosotros dos!

SY: iPhone 'doce'. ¿Cómo se dice?

TC: iPhone 'doce', ¡claro que sí! Recuerdo muy bien mis clases de español en la preparatoria.

SY: Tendremos que hablar en español uno de estos días. La próxima entrevista la hacemos toda en español.

TC: ¡La hacemos entonces!

SY: ¡Genial! Entonces, Tim, volviendo al Mes de la Herencia Latinx, me gustaría preguntarte… ustedes siendo Apple, como empresa que está en todo el mundo, que tienen estas increíbles herramientas, y con Apple Music que nos acerca cada vez más, ¿cuál es el principal objetivo de Apple en este sentido? ¿De qué manera nos permiten acercarnos a las diferentes culturas y tradiciones en todo el mundo?

TC: Nuestra intención es poner en alto a los músicos. Y poner en alto su arte. Intentamos hacer más fácil la creación para los músicos, con herramientas como Logic y GarageBand, y también intentamos facilitar para todos nosotros escuchar nuestra música — ya sean los AirPods y un iPhone, o sólo con nuestro iPhone, o incluso el HomePod. Y, ¿sabes?, acabamos de anunciar el nuevo HomePod mini.

En Apple, la música la llevamos en nuestro ADN. Es una pieza fundamental de nuestra empresa desde el comienzo; de hecho, Apple inició vendiendo a los creativos. Ese era todo nuestro mercado. Los músicos formaban gran parte de este [mercado]. En 2001 claro que fue creciendo con el lanzamiento del iPod, luego de iTunes music store y ahora Apple Music. Todo sigue creciendo más y más. Pero nuestras raíces se mantienen y [están] muy arraigadas en nuestra historia. Steve amaba la música. Yo amo la música. No puedo imaginarme un día sin música. Me motiva. Me inspira. Me sana. La música es una parte tan esencial en nuestras vidas. No me imagino haciendo ejercicio sin escuchar música.

SY: ¡Lo hice! El otro día se me olvidaron mis AirPods y tuve que hacer ejercicio sin música.

TC: Yo no podría. Creo que me hubiera dado media vuelta y me voy. Y sobre la comunidad latinx en particular, creamos SOMOS radio. Estamos realmente muy entusiasmados. Es un lugar donde los artistas pueden contar sus propias historias. Es un lugar donde las historias pueden despegar. Y, claro, también es un lugar donde los usuarios pueden escuchar música. Pero también es un lugar donde podemos aprender un poco de la historia de la música y la influencia de los diferentes géneros a lo largo del tiempo. Estamos muy contentos y esto es sólo el comienzo.

SY: ¡Qué increíble! Muchas gracias por eso. Cuando hablas sobre SOMOS, también me entusiasma preguntarte tu perspectiva sobre DACA. Quiero agradecerte porque has sido un gran defensor y también han ayudado a que [el caso de estos DREAMers] llegue a la Corte Suprema. Me gustaría saber ¿por qué es tan importante para Apple? Muchos de mis amigos son inmigrantes, conozco la situación de cerca en toda mi vida, crecí en Estados Unidos y sé de muchos que atravesaron tiempos difíciles y que se han enfrentado con DACA. Por eso me interesa saber ¿qué tan importante es para ti y por qué?

TC: Es muy importante para nosotros como empresa. Es muy importante para nosotros como individuos. Tenemos más de 400 DREAMers que trabajan hoy en día para Apple. Y sí. Los contratamos porque son personas valiosas. Porque nos ayudan a innovar. Porque nos ayudan a ser mejores como empresa. Mi intención es defenderlos, darles voz y utilizar nuestras plataformas para luchar por ellos. Mira, en Estados Unidos, durante toda mi vida, o bueno incluso desde mucho antes que yo naciera, desde las raíces de nuestro país, la inmigración ha sido crucial.

Considero que los países que en general que acogen a personas de diferentes culturas, que toman los mejores y más brillantes talentos de todo el mundo — y que no sólo les permiten estar en el país, sino que verdaderamente los aceptan y les permiten crecer — esos son los países a los que les va mejor con el tiempo.

Espero que en Estados Unidos volvamos a dar este ejemplo. Quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar. Para asegurarme de que los beneficiarios de DACA estén protegidos. Y sí creo. Estoy optimista de que el resultado será positivo.

SY: Pues, ¡muchísimas gracias! Es que lo que quiero decir es que… seguiremos soñando. Seguiremos soñando. Creo que las personas de todo el mundo que han llegado a Estados Unidos para hacer sus sueños realidad merecen poder seguir haciéndolo porque es como tú dices, es precisamente esto lo que ha hecho que el país brille en todos estos años. Por eso es que vemos tanta innovación en este país. Son los estadounidenses. Son las personas del Medio Oriente. Son los de Asia. Son los latinos. Son las personas que vienen de todos los lugares que aportan con grandes ideas para… bueno, pues poner un iPhone 12 en nuestras manos.

TC: Así es. Porque ese producto llega a todo el mundo. Y para diseñar productos para el mundo, tienes que ser como el mundo. Por eso continuaremos luchando en defensa no sólo de los beneficiarios de DACA sino también por los demás inmigrantes. Mi perspectiva es: son tan estadounidenses como yo lo soy. Con todas sus consecuencias salvo una hoja de papel, sí lo son. Y espero que esa hoja de papel exista muy pronto. Tú tienes una visión personal de esto. Un ángulo personal. Debes sentirte muy apasionado de este tema.

SY: ¡Por supuesto! Y estoy muy agradecido con Estados Unidos. Me ha dado la oportunidad de crecer aquí, de encontrarme con mi música y convertirme en un artista que inspira tanto en Estados Unidos como en otros países, incluso de diferentes partes del mundo. Pienso que si no hubiera tenido esa oportunidad, quizás no habría hecho nada de eso. Habría sido muy triste para mí porque la vida de un artista afecta directamente a muchas personas, y puedes lograr que esas personas sean mejores a través de la música. A través de todo lo que se logra con mi equipo. Al final, somos cientos de personas trabajando por un mismo objetivo. Pareciera solo una persona, pero hay tantas y tantas personas que apoyan todo.

Tim, estamos viviendo en tiempos donde existe mucha división. Y es cuando más nos tenemos que unir, no solo con [el tema de] la inmigración. Por ejemplo, siempre has sido un defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ, entre muchos otros temas. Es impresionante que lo hagas y que lo haga todo el equipo en Apple.

¿A veces te sientes desmotivado cuando ves que esa división es cada vez mayor? ¿O en realidad te da más fuerzas para luchar más, para unirnos cada vez más como comunidad?

TC: Para ser sincero, me da más determinación. Creo profundamente que se debe tratar a todos con dignidad y respeto. Al fin y al cabo, la mayoría de estos problemas se debe a que un grupo no trata a otro con dignidad y respeto. Es así de sencillo. Y sé que en mi caso personal — esto es algo personal para mí — no estaría sentado aquí hoy si la gente no hubiera luchado durante años. Ya sea que se trate de las protestas de Stonewall, de Harvey Milk o de muchos otros, estoy parado sobre sus hombros.

Considero que no sólo es lo correcto, sino también siento que tengo la responsabilidad de seguir luchando. Creo que cada generación debería ampliar los derechos de la siguiente generación. Y al final, todos deberían tener los mismos derechos. A todos se nos debe tratar con igualdad. Quiero asegurarme de que nuestra generación haga lo que esté en nuestras manos durante nuestro tiempo.

SY: Sin duda, Tim, este ha sido un gran, gran año —y quiero decir que sí, ha sido un año difícil— pero ha sido un gran año para que todos seamos más conscientes, que no seamos solo nosotros en el mundo… que hay muchas cosas diferentes ocurriendo en todas partes.

Y sabes, a veces no somos muy solidarios o compasivos porque no tenemos estos problemas. Y por primera vez en como cien años todos atravesamos por el mismo problema y todos dicen: "Whoa, sabes, quizás tengamos que poner el freno y hacer un cambio". Y creo que eso va a ser bueno para los próximos años. Por eso, me parece que al final definitivamente saldrán cosas positivas de esto.

También quería preguntarte acerca de los niños. Este es un tema importantísimo con la pandemia. Los niños están en sus casas y muchos niños adoran a Apple y quisieran trabajar ahí algún día, pero ahora no saben muy bien qué está pasando con sus vidas. Puede que no tengan motivación y la pandemia los está aislando. ¿Qué podrías aconsejarles a los niños que desean tener un futuro brillante?

TC: Sabes, lo que me levanta todos los días y me hace trabajar sin parar desde hace décadas es que vuelvo una y otra vez a la misma pregunta: ¿Qué estoy haciendo por los demás? Esa es la pregunta más importante de todas — no importa si uno tenga 10 años de edad, 30 años de edad, 50 años de edad, 70 o 100. Si uno se concentra en esto, terminas manteniendo una actitud positiva porque te dedicas a ayudar a los demás. Creo que eso te mantiene con los pies en la tierra, en cierta forma. Te mantiene agradecido por lo que tienes, y también te ayuda a compartirlo con los demás. Considero que esa es la pregunta básica.

Hoy los jóvenes me motivan mucho porque veo un grupo que no está dispuesto a aceptar el status quo. Dicen lo que piensan. Se manifiestan sobre el cambio climático. Se manifiestan sobre el bullying. Están haciendo cosas increíbles. Están protestando en las calles contra lo que consideran una injusticia y por la justicia racial.

Miro eso y me llena de optimismo. Les diría que no escuchen a los que les dicen: “Espera tu turno”. No escuchen a los que les dicen: “Dale tiempo”. Exijan un cambio y exíjanlo ahora. Así es como todos mejoramos. Cuando hablo con los jóvenes, me llena de optimismo.

A mí también me preocupa mucho el bullying. El tipo de bullying que se da en las redes sociales. A lo largo de los años se han comunicado conmigo muchos niños que sufren bullying y es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo.

Nosotros entendemos que si uno crea algo con tecnología, la tecnología por sí misma no pretende ser buena ni mala. No pretende ser nada. Queda en las manos del creador si se convierte en buena o mala. Y también en las manos del usuario si se utiliza para bien o para mal.

SY: ¿Cómo intentan ustedes que [la tecnología] siempre juegue un papel positivo en la vida de los niños y de los jóvenes? Porque, ya sabes, que sea buena o mala depende del creador.

TC: Consideramos en la forma en la que se usaría [la tecnología] y hacemos lo mejor que podemos para prevenir e impedir que se vuelva mala. Por ejemplo, revisamos todas las aplicaciones en el App Store. Tratamos de asegurarnos de que lo que tenga es lo que a uno le gustaría ver ahí, que no esté llena de pornografía, discursos de incitación al odio y ese tipo de cosas. Tenemos Tiempo en pantalla, que probablemente tú y yo usamos para saber cuánto tiempo estamos pasando...

SY: ¡Ni me digas!

TC: ...porque algunas personas pasan demasiado tiempo frente a sus dispositivos. Entonces tratamos de predecir lo que pasará y restringirlo a algo muy pequeño o quizás volverlo innecesario.

Pero no todos lo hacen. Y creo que tenemos que seguir exigiendo a las empresas que se responsabilicen. Que tomen responsabilidad por lo que tienen en sus plataformas.

SY: Exacto. Además, hay empresas como la tuya —y lo que hacen ustedes que me encanta, me parece que es un gran consejo para otras empresas— que le dicen a la gente que esta es una parte de nuestra vida, pero no toda nuestra vida. O sea, que hay vida que se ve con estos ojos y que va más allá de las pantallas. Me parece que estamos comenzando a darnos cuenta de eso como jóvenes y como adultos, pero Tim, antes de terminar...

TC: Antes, quiero felicitarte por lo que has hecho en la lucha contra el bullying porque me parece que eres todo un modelo a seguir. Podría decirse que ese es el problema más importante que enfrentan los jóvenes. Estas herramientas han amplificado el bullying que antes ocurría en el patio de la escuela y lo hacía una persona o dos, o se daba de repente. Ahora se amplificó a términos de miles de personas, y la labor que estás haciendo es increíble.

SY: Muchísimas gracias, Tim. Quería agregar algo al respecto. Sin duda, antes para practicar el bullying tenías que hacerlo abiertamente. Ahora es muy fácil hacerlo y luego esconderse. Por eso, la mejor forma de frenar el bullying sin duda es mirarse al espejo y quererse porque muchas veces el bullying que más nos duele es el auto-bullying. Aceptar esos comentarios negativos es lo que más nos duele. Si nos queremos a nosotros mismos, si nos valoramos y tomamos pequeñas buenas decisiones todos los días y estamos contentos con quiénes somos, siempre vamos a estar contentos. Así que te agradezco por esta oportunidad y antes de terminar, Tim, debo preguntarte… ¿Qué onda con el 5G? En serio, me pregunto qué es el 5G.

TC: El 5G es impresionante. Mira, son muy pocas las ocasiones —algo así como una vez por década— en las que llega una nueva tecnología que redefine el desempeño de las redes inalámbricas. Una de esas ocasiones es el 5G. Es una de esas cosas que solo se dan una vez por década.

El 5G permitirá, por ejemplo, que un usuario pueda descargar cosas más rápidamente. Podrás subir cosas más rápidamente. Podrás tener experiencias que antes eran imposibles; por ejemplo, si te gusta el fútbol y de repente en vez de tener una sola transmisión puedes tener múltiples transmisiones en 4K. Es que, de verdad, es simplemente increíble.

Se pueden tener experiencias con AR [realidad aumentada]. Creo firmemente en AR. Podrás tener experiencias de AR que antes habrían sido imposibles. El 5G es como la infraestructura y la base que permite que esto se vuelva una realidad.

SY: ¡Me subo al 5G muy pronto! Hey, Tim, no todos los días puedo hablar contigo y tampoco preguntarle a alguien lo siguiente, que es algo que me preocupa mucho… y probablemente tú sepas la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿Solucionaremos ese problema?

TC: Tenemos que hacerlo. La situación es urgente. Sabes, yo vivo en California y, claro, hemos estado con grandes incendios todo el verano. La calidad del aire es un inconveniente, pero para muchos esto significó que tuvieron que evacuar sus hogares. Mucha gente perdió sus casas.

Los huracanes en el sur, no muy lejos de ti, que cruzaron por el Golfo de México, y otros. Estos eventos meteorológicos son cada vez más frecuentes y poderosos y están afectando la vida de la gente. Por eso, tenemos que solucionar ese problema.

Lo que hicimos en Apple, hace dos o tres años, fue pasar toda nuestra operación interna a la energía renovable. Decían que no podríamos hacerlo. Y lo hicimos. Y ahora nos pusimos un objetivo muy ambicioso: no sólo hacerlo para siempre, sino sumar a aquellos con quienes estamos en contacto, como nuestra cadena de suministro y nuestros clientes que usan electricidad con nuestros productos. Queremos que todo ese ciclo de vida útil alcance la neutralidad de carbono. Y vamos a lograrlo para 2030. Sí lo vamos a lograr.

SY: Bueno, es una super noticia. Ojalá otras empresas se sumen. De verdad que espero que lo hagan.

YC: Yo también espero que sí. Es una de las cosas en que sí nos gustaría que nos imitaran.

SY: Yo te imitaría en todo. Oye, Tim, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy cargada, pero tomarte el tiempo para hablar conmigo ha sido una… sabes, no hablo inglés tan bien como tú… pero [ha sido] una experiencia muy enriquecedora.

TC: Tu inglés es mucho mejor que mi español.

SY: ¡OK, bueno! Ha sido una súper experiencia para mí. Se la contaré a mis abuelos, mis padres, mis hijos, mis sobrinos, a todo el mundo. Y a todos en People en Español y a todos los que te quieren tanto. Te quiero. Gracias por tu tiempo. Cuídate y… iPhone 'doce'.

TC: iPhone 'doce'! Gracias. Me encantó hablar contigo. Espero verte de nuevo en persona.