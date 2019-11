Sebastián Yatra tiene un nuevo look. ¡Mira las fotos! By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El cantante colombiano Sebastián Yatra tiene un nuevo peinado. ¿Cómo te gusta más: con el cabello largo o con este nuevo look? Empezar galería Sebastián Yatra Image zoom IG/Sebastián Yatra El cantante de 25 años generalmente lleva su cabello así. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Nuevo look Image zoom IG/Sebastián Yatra “Siempre quise tener el pelo corto y por fin me arriesgue 🙃🙃🔥🔥👨🏻‍🦲👨🏻‍🦲🙏🏻🙏🏻 cuéntenme que les parece!!!! 👦🏻👦🏻👦🏻 mejor que el de @rickymontaner, no? 🤪 gracias @joeloliverohair crackkkk!!! 💪🏻💪🏻🙏🏻🙏🏻 @latingrammys”, compartió el colombiano en redes. 2 de 9 Applications Ver Todo Su novia Image zoom Instagram/Sebastián Yatra ¿Qué piensa Tini Stoessel de su nuevo peinado? 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Muy elegante Image zoom Johnny Louis/FilmMagic Su cabello más largo le ha servido bien en pasadas alfombras rojas. 4 de 9 Applications Ver Todo Su perfil Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Esta pinta también le favoreció mucho durante una entrega de premios en el 2016. 5 de 9 Applications Ver Todo Aquí, casual Image zoom Mezcalent Incluso en un ambiente informal, su cabello siempre está a la orden del día. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sonriente Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS Con esa sonrisa, cualquier look le queda bien. 7 de 9 Applications Ver Todo Al desnudo Image zoom CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images ¿Alguien dijo peinado? Su impresionante melena tomó un segundo lugar en esta foto en la cual el cantante lució sus abdominales. 8 de 9 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Sebastián Yatra tiene un nuevo look. ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.