¡Sebastián Yatra y Danna García atrapados en Madrid por culpa de un temporal de nieve histórico! El cantante y la actriz colombianos andaban por España justo cuando llegó Filomena, la espectacular tormenta de nieve que no ocurría en dicho país desde hace 50 años. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este fin de semana varias ciudades de España, entre ellas su capital, Madrid, eran duramente azotadas por el temporal de nieve Filomena, una tormenta histórica que no ocurría en el país desde hace 50 años. Desde el lugar de los hechos, Sebastián Yatra y Danna García han reportado cómo ha transcurrido todo como si de unos reporteros especializados se tratara. Sus reportajes caseros mostraron los fuertes estragos del temporal. Cubiertos de pies a cabeza han salido a las calles para mostrar la locura que se ha producido entre los ciudadanos que disfrutaron como niños haciendo muñecos de nieve, guerras de bolas y mucho más. Mientras Sebastián se soltaba la melena haciendo alguna que otra travesura, su compatriota fue un poquito más cuidadosa para evitar accidentes y sustos inesperados. Pero nadie le quitó la ilusión de finalmente poder hacer su muñequito de nieve. Ella también salió a experimentar con la nieve y regaló a sus seguidores unas imágenes de lo más divertidas. ¡El manto blanco y helado les llegaba hasta casi las rodillas! SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El intérprete de "Robarte un beso" se encontraba por tierras españolas trabajando. En España su música ha tenido una grandísima acogida y además participó en el especial navideño de la cantante Vanesa Martín. Por su parte, la protagonista de Pasión de gavilanes pasaba estos días navideños con la familia de su marido español Iván González. Ambos artistas están bien, resguardados y disfrutando de este fenómeno que uno tiene la oportunidad de ver una o, como mucho, dos veces en la vida.

