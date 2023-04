Sebastián Yatra estalla tras ser calificado de infiel y ¡le responde la acusadora! Cansado de los rumores sobre las razones del final de su noviazgo con Tini Stoessel hace casi 3 años, el cantante colombiano puso en alto a una presentadora de televisión. Pero aquí no acabó la cosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastian Yatra Credit: Borja B. Hojas/Getty Images A casi tres años de terminar su relación amorosa con Tini Stoessel, Sebastián Yatra quiso desmentir de una vez por todas los rumores de que le fue infiel a la cantante argentina. El intérprete colombiano respondió a una publicación del programa argentino El Ejército De LAM que indicaba que había engañado a su entonces pareja. "¿Pueden parar ya de decir mentiras?", escribió Yatra en su cuenta de Twitter. No obstante, los dimes y diretes no terminaron en este punto, pues la conductora del show, Yanina Latorre, abrió un hilo de conversación al dar retuit al post del cantante donde le contestó con un desafiante "¿queres que te cuente?". Hasta el momento, el artista de 28 años no ha mencionado más al respecto, pero esta discusión en redes sociales ha llamado la atención de los fans de cada cantante, a pesar de que ambos anunciaron su separación a mediados del 2020 y de que Tini mantiene actualmente una relación con el futbolista Rodrigo de Paul. Yani Latorre responde a Sebastian Yatra Credit: Twitter / Yani Latorre Asimismo, ha sobresalido el nombre de la cantante española Aitana Ocaña, a quien internautas han señalado como la tercera en discordia y que es la actual pareja del colombiano. La pareja ha acaparado la atención de las cámaras debido a que se les ha visto juntos en diferentes ocasiones y regalándose algunas muestras de cariño. De acuerdo al podcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya, los artistas mantienen un romance desde que Aitana terminó su compromiso con el actor Miguel Bernardeau, uno de los protagonistas de la serie Élite, tras cuatro años de relación. "Podemos confirmar que la cantante Aitana y el cantante Sebastián Yatra, sí que es verdad, que ya podemos decir que están juntos", confirmó la periodista Laura Fa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los tortolitos fueron juntos a la boda de Lele Pons y Guaynaa en Miami e incluso han viajado a Europa juntos, pero aún no han hecho su relación oficial.

