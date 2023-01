Sebastián Yatra habría empezado una relación con una conocida cantante española El colombiano se reencontró con un fling del pasado, con quien la que parece haber florecido el amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores parecen ser verdad y tras ser captado muy bien acompañado durante sus vacaciones navideñas por Europa, el cantante Sebastián Yatra ya no lo oculta más y al parecer, su corazón ya tiene dueña. Luego de vivir un apasionado romance en el 2019, Yatra y la joven cantante española Aitana Ocaña se volvieron a encontrar y esta vez el amor podría llevarlos a formalizar una relación. De acuerdo al podcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya, los artistas mantienen un idilio desde que Aitana terminó su compromiso con el actor Miguel Bernardeau, uno de los protagonistas de la serie Élite (Netflix), a finales del 2022 y tras cuatro años de relación. "Podemos confirmar que la cantante Aitana y el cantante Sebastián Yatra, sí que es verdad, que ya podemos decir que están juntos", confirmó la periodista Laura Fa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastián Yatra Sebastián Yatra | Credit: Mezcalent El programa aseguró que los tortolitos han pasado parte de sus vacaciones navideñas en Londres, como una parada del viaje que tenían programado desde hacía tiempo. Sin embargo, la presentadora aclaró que, por el momento, se desconoce el título de su relación. "¿Son novios? Tanto como novios no podemos decir. Que tienen una relación ahora mismo y que ya se puede confirmar que tienen una relación, sí. Que se van a casar, no lo sabemos la verdad", expresó Fa. Aitana Ocaña Vogue & Yves Saint Laurent "Beauté Christmas Party" In Madrid Aitana Ocaña | Credit: Photo by Beatriz Velasco/Getty Images Sin embargo, el círculo cercano de los tortolitos parece no sorprenderse ante la relación, ya que la química de los cantantes había sido obvia durante estos años. "Tanto el entorno de Sebastián Yatra, como el de Aitana Ocaña, para ellos es tan natural verles juntos y para ellos es tan natural hablar de ellos como relación, que a nadie le sorprende que hayan viajado juntos a Londres y estén juntos de vacacione estas navidades. Además, han estado con amigos de Aitana, quiero decir que él es uno más de la pandilla de Aitana", declaró la presentadora Lorena Vázquez. Por el momento, los cantantes no han confirmado nada, pero Yatra sí negó que fuese el tercero en discordia en la ruptura de la cantante con Bernardeau. De 23 años, Ocaña saltó a la fama tras quedar segunda en el popularísimo reality Operación Triunfo en 2017 y desde entonces es una de las voces jóvenes más populares de España.

