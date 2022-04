Sebastián Yatra ¿enamorado?: "Quiero ser padre" El cantante colombiano Sebastián Yatra habla en exclusiva sus deseos de formar una familia próximamente, ¿quién es la afortunada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Yatra 2022 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals Sebastián Yatra | Credit: Arturo Holmes/FilmMagic Sin duda, el 2022 ha sido uno de los mejores años de Sebastián Yatra. Además de cantar en la ceremonia de los Oscar, el colombiano también estrenó su nuevo disco Dharma (Universal Music Latin), pero, ¿qué hay de su vida personal?, ¿ya tiene dueña su corazón? El cantante colombiano confesó todo en exclusiva a People en Español. ¿Cómo estás en lo profesional y lo profesional? Este 2022 llega con mucha emoción para mí celebrando el lanzamiento de Dharma que es mi tercer álbum. Es un trabajo donde cuento mi vida a través de canciones pero de una forma muy especial. No me enfoqué a hacer canciones de un solo género. En lo personal, estoy creciendo mucho, estoy como en una búsqueda interna y encontrando respuestas superbonitas conectado con mi familia, mis amigos y con el presente, con el ser. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además del disco, ¿tienes más proyectos? Hay un proyecto megaimportrante para mí, una serie dirigida por Manolo Caro. Encanto - Colombia Premiere and Media Day Sebastián Yatra | Credit: Photo by Guillermo Legaria/Getty Images for Disney En estos últimos dos años, ¿qué es lo que has aprendido? Y de ese aprendizaje, ¿qué es lo que has puesto o pondrás en práctica? Contarles todo lo que he aprendido en estos años me tocaría escribir varias páginas no solo aquí contestando esta pregunta. Si puedo decir que soy mejor persona que la que era hace dos años. ¿Cuáles dirías tú que son los ingredientes principales de este nuevo disco? Todas las emociones que sentimos como seres humanos, el disco Dharma es una aceptación de la realidad y es una disco hecho de miedo, amor, rabia, celos, de alegría, de ilusión, esperanza incondicionalidad, sensualidad, sexualidad. Todo lo que vive dentro de nosotros ¿Cuál es tu canción preferida y por qué? Es "Quererte bonito", esa canción no hay forma de describirla, la tienen que escuchar, la grabamos en vivo. Si el Sebastián que iniciaba su carrera se topara frente a frente con el Sebastián de hoy, ¿qué consejo le darías? No le diría nada. Todos los tropiezos que he tenido y todos los errores, cualquier cosa que me ha pasado, ha sido por algo, no creo que solo se trate de darme consejos para tener el mayor éxito profesional. Las cosas que han sucedido es para también crecer en lo personal, para tener una vida rica en todos los aspectos en lo personal, lo familiar, apuntarle para tener una familia algún día. ¿Te arrepientes de algo? Hay cosas de las que uno se arrepiente pero no puedo quedar en ellas. Ya, esto pasó, ahora cómo lo corrijo y lo mejoro si hay forma de hacerlo ¿Cuál es tu mayor sueño por cumplir? Me encantaría ser padre, eso va a ser muy lindo en todos los sentidos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Enamorado? Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transitar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Yatra ¿enamorado?: "Quiero ser padre"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.