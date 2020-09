Sebastián Yatra será el presentador de los Premios de la Herencia Hispana Sebastián Yatra será el gran protagonista de la próxima edición de los Premios de la Herencia Hispana. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Sebastián Yatra se ha transformado en uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad y por esta razón, la Fundación de la Herencia Hispana (HHF) no dudó en extenderle la invitación para que se convirtiera en el host de la próxima edición de los Premios de la Herencia Hispana, los cuales se llevarán a cabo el martes 6 de octubre. “Ahora más que nunca, los latinos estamos unidos alrededor del mundo para compartir nuestra pasión por nuestra cultura”, compartió la estrella colombiana a través de un comunicado en el que se dio a conocer que sería el anfitrión de la velada. “Me llena de orgullo ser el presentador de los Premios de la Herencia Hispana … que honran a tantos latinos que admiro, que vemos como un ejemplo a seguir y que nos motivan a ser mejores cada día”, añadió el cantante de 25 años. Image zoom Sebastián Yatra La noche será doblemente especial para Yatra, ya que no solo será el encargado de dirigir el evento, además recibirá el Premio Inspira, por ser un rol a seguir por la juventud en Estados Unidos. “La Fundación de la Herencia Hispana está encantada de reconocer a Sebastián Yatra con el Premio Inspira. Siendo una estrella internacional, Sebastián ha usado sus talentos excepcionales y energía positiva para inspirar a los jóvenes, al mismo tiempo que con orgullo representa la cultura latina”, compartió José Antonio Tijerino, presidente y CEO de la HHF. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete paisa se ha consolidado en los últimos años como uno de los artistas latinos más influyentes en el mundo entero, lo que le ha abierto puertas para participar en colaboraciones musicales junto a grandes nombres del espectáculo como The Jonas Brothers, Halsey y One Republic, entre otros. Además, Yatra será protagonista de una de las giras de conciertos más esperadas en el 2021 junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias. Image zoom Selena Gómez, Bad Bunny y Jessica Alba. Getty Images La velada de los Premios de la Herencia Hispana también honrará a otras personalidades latinas que a través de sus labores están ayudando a hacer diferencia en nuestra comunidad. Selena Gómez, Bad Bunny y Jessica Alba serán tres de los nombres que recibirán tributos especiales en la edición 2020 de los premios. Desde su creación en 1987, ser honrado en los Premios de la Herencia Hispana se ha transformado en uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir un hispano en los Estados Unidos. Personalidades de la talla de Rita Moreno, Gloria Estefan, Antonio Banderas, Plácido Domingo, Isabel Allende, Óscar de la Renta y Celia Cruz, hacen parte del selecto listado de artistas que han recibido un galardón de parte de la HHF.

Close Share options

Close View image Sebastián Yatra será el presentador de los Premios de la Herencia Hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.