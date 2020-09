Sebastián Yatra se confiesa ¿qué cura el desamor? El cantante colombiano Sebastián Yatra habla de su nueva canción y revela si está inspirada en su ruptura con la argentina Tini. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Yatra se pregunta a dónde van a parar los besos cuando se dan. Este último sencillo del cantante colombiano es una mezcla de ritmos para cantarle al desamor, y aunque por lo general suele plasmar sus vivencias en las canciones y algunos pueden pensar que surgió de su ruptura con Tini, él asegura que no es así. "Lo bacano de la canción es que tiene como, vos la escuchás y no está definido al cien por ciento si es de un país o del otro, tiene como que un poquito de cada país de habla hispana y eso me encanta", contó a MezcalTV. La canción habla del desamor, para ti, ¿qué cura el desamor? "Hablar con Dios y el tiempo". -Y así como muestra el videoclip de la canción crees que como dicen, ¿un clavo saca otro clavo? "No funciona, eso es peor, en mi opinión, mis experiencias de vida en el pasado si vos querés a alguien, estás enamorado de una persona y pensás que la vas a olvidar metiéndote con otra gente; eso lo único que hace es abrirte un vacío más grande, cavarte un hueco más grande". Sueles escribir canciones basadas en tus experiencias, ¿ésta tiene algo que ver con tu ruptura con Tini? "No, no tiene nada que ver, de hecho la letra de la canción no es mía, realmente". ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta época de pandemia? "He aprendido que soy paciente, en el sentido de que tengo buena inteligencia emocional para manejar las cosas, no de impulso, sino pensándolas antes de tomar las decisiones y organizando bien todo", dijo. "Y también he aprendido que más allá de mi carrera, lo más importante que tengo en mi vida es mi familia, y así yo esté en otro lado del mundo, siempre tengo cinco minutos para hablar con ellos".

