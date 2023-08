Sebastián Yatra y Aitana Ocaña en yate de lujo en Ibiza: mira las fotos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sebastián Yatra y Aitana Ocaña se divierten en un lujoso yate en Ibiza Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Sebastian Yatra y su novia: puro amor y diversión. Además JLo en Londres, Ben Affleck se reencuentra con su ex y más. Empezar galería Sebastián Yatra y Aitana en yate Sebastián Yatra y Aitana Ocaña se divierten en un lujoso yate en Ibiza Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group El cantante colombiano Sebastián Yatra fue retratado a bordo de un lujoso yate en Ibiza junto a su pareja Aitana Ocaña y amigos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Sebastián Yatra y Aitana de vacaciones Sebastián Yatra y Aitana Ocaña se divierten en un lujoso yate en Ibiza Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Y luego de tomar sol y disfrutar del mar, la pareja se cambió de ropa y se dirigió a un nuevo destino. 2 de 6 Ver Todo Jennifer Lopez de compras Jennifer Lopez fue fotografiada comprando joyas en Grays Antique Market en Londres Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La cantante y actriz Jennifer Lopez fue fotografiada por el lente de paparazzi comprando joyas en un mercadillo en Londres. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Ben Affleck y Jennifer, buenos amigos Ben Affleck y Jennifer Garner se dan un cálido abrazo al encontrarse en Florencia con sus hijos Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Y mientras su esposa JLo realizaba algunas compras en Londres, el actor Ben Affleck fue fotografiado llegando a Florencia en un jet privado donde se reunió con su ex, Jennifer Garner, y con sus hijos. 4 de 6 Ver Todo Kim Kardashian infraganti Kim Kardashian intenta pasar desapercibida al sallir de un consultorio de cirugia plástica en Beverly Hills Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian intentó pasar desapercibida al salir de un consultorio de cirugia plástica en Beverly Hills. 5 de 6 Ver Todo Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca ¡amor del bueno! Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se relajan en la playita en Marbella Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca empacaron maletas y se trasladaron a Marbella para disfrutar de unos días de descanso y playa. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

