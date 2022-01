Sebastián Yatra feliz tras comprarse su primera casa: ¡mira cómo luce! Sebastián Yatra no se escondió para disfrutar de su nueva adquisición, nada más y nada menos que su primera casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastian Yatra Credit: (Samuel de Roman/Getty Images) A sus 27 años, Sebastián Yatra es uno de los artistas latinos que más éxitos ha cosechado en los últimos tiempos. Ahora el joven ha querido compartir con sus seguidores otro de sus logros, fruto del fuerte trabajo y la dedicación que le ha dedicado a su carrera musical. El colombiano no se escondió para disfrutar de su nueva adquisición, nada más y nada menos que su primera casa, algo que lo tiene inmensamente feliz. El joven compartió en Instagram imágenes de la casa en Miami, ciudad en la que vive desde hace algún tiempo. Ante su nuevo logro, los seguidores no pudieron más que felicitarlo y compartir su alegría. "Felicidades herma te mereces to👏"; "qué duro mi bro felicidades ❤️🙌"; "felicidades hermano 🙌🏼🙌🏼🙏🏼👊🏽"; "por fin tienes tú granja"; "Te lo supermerces Sebassss 🙌🏻", le dijeron. En una ocasión el intérprete de "Tacones rojos" mostró la casa de su familia en Medellín, Colombia, donde tiene su estudio de grabación, una cancha de fútbol, y otros espacios en los que el cantante disfruta estar en compañía de sus padres y hermanos cuando se encuentra en su país natal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yatra es uno de los jóvenes más multipremiados en estos tiempos, con varias nominaciones a los Latin Grammy, Grammy, Latin Billboard, entre otros, y ha liderado las listas globales de música, acumulando más de 21 millones reproducciones mensuales en Spotify. El pasado año Yatra protagonizó una gira junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias por Estados Unidos, que arrancó el 25 de septiembre y la cual resultó ser todo un éxito.

