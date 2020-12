Close

Exclusiva: ¿Sebastián Yatra está listo para enamorarse otra vez? ¡Esto reveló el cantante! El cantante colombiano Sebastián Yatra habla de su concierto virtual con Bud Light Seltzer Sessions el 31 de diciembre, sus planes para el 2021 y si se siente listo para volver a abrirse al amor. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Yatra pasará esta época navideña con su familia en Medellín. "Estoy feliz de regresar y compartir regalos y amor", dice el cantante colombiano sobre su celebración junto a sus seres queridos. "En el 2020 estoy agradecido por todas las cosas que he aprendido como persona y todo el crecimiento que he tenido", confiesa. El Fin de Año ofrecerá un concierto virtual, uniendo fuerzas con Bud Light Seltzer Sessions, junto a Post Malone y Steve Aoki, entre otros artistas. "Estoy superemocionado", dice sobre este show en el que cantará algunos de sus grandes éxitos. "Traeré toda mi energía". Image zoom Credit: (Samuel de Roman/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El próximo año está lleno de proyectos para el artista de 26 años. "Estaré actuando por primera vez en una gran serie así que me estoy preparando para eso", revela. "Voy a tener mis giras otra vez si Dios lo permite y voy a lanzar mucha música nueva y mi próximo disco. Creo que el 2021 va a ser un gran año para todos". Image zoom Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) También lo ilusiona poder realizar su gira por Estados Unidos con Ricky Martin y Enrique Iglesias en el 2021. "Aún no puedo crear que eso es una realidad", admite sobre acompañar a estos titanes sobre el escenario. Image zoom Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) ¿Y el amor? Después de su ruptura con la cantante argentina Tini Stoessel y negar rotundamente rumores de romance con Danna Paola, el intérprete de "Traicionera" asegura que está listo para enamorarse otra vez. "Siempre estoy abierto al amor, es una parte tan esencial de la vida y están importante para mí y para mi música", dice. "Es mi más grande inspiración. Me ha hecho escribir mis mejores canciones. Es lo que más feliz nos hace muchas veces así que siempre estoy abierto". ¡Ya saben! Conéctate aquí para ver el concierto virtual que comienza a las 10:30 p.m. el 31 de diciembre.

