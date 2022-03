¡Sebastián Yatra vuelve a desnudarse en Instagram! Esta vez se atreve mucho más... Sebastián Yatra apareció completamente desnudo, solamente tapando con sus manos sus genitales. ¡Ahora sí que se atrevió el colombiano! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Sebastián Yatra parece estar disfrutando al máximo su actuación en la serie Érase una vez…! El colombiano, que estuvo ejercitando mucho su aspecto físico para protagonizar su personaje en esta producción de Netflix, parece haberle tomado el gusto y se ha mostrado nuevamente en Instagram como Dios lo trajo al mundo. En una de sus últimas publicaciones, Yatra apareció completamente desnudo, solamente tapando con sus manos sus genitales. ¡Ahora sí que se atrevió el colombiano! "Si quieres que tu día siga muy normal, no vayas a ver #ÉraseUnaVezPeroYaNo en @netflix", escribió al compartir la foto donde aparece en un camerino, como parte de la promoción de la serie. Como era de esperarse, la publicación ha acaparado miles de corazones y decenas de comentarios. "Levanta los brazos 🤣"; "ya la terminé y estoy más in love que nunca 😂😂😍"; "Seba como te gusta mostrarte…"; "ya no te puedo mirar con los mismos ojos 🤣❤️ Amé la serie @sebastianyatra 🔥🙌", le dijeron los seguidores. Pero en los últimos días esta no es la primera foto mostrando el cuerpo que Yatra sube a sus redes. También ha compartido fotos de su torso tatuado y hasta se dejó ver en una bañera. Según explicó el cantante a la prensa, para hacer el personaje de gigoló que protagoniza en la serie se sometió a una rigurosa disciplina para cambiar varios hábitos personales, modificar su acento para hablar como un español y seguir una rutina de ejercicios para estilizar su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cambié mi cuerpo porque tengo escenas muy fuertes. Me van a conocer muy a fondo", advirtió. Érase una vez…, de Manolo Caro, se estrenó este 11 de marzo en Netflix.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sebastián Yatra vuelve a desnudarse en Instagram! Esta vez se atreve mucho más...

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.