"Se me acaba de caer un mito". Sebastián Yatra decepciona con su actitud después de su ruptura Un video del cantante en la ducha ha provocado el desencanto de algunos de sus fans que no entienden que actúe así tras su ruptura con Tini Stoessel. Apenas unos días después de anunciar su ruptura con Tini Stoessel en redes, Sebastián Yatra ha compartido divertidos e ingeniosos videos de su día a día, incluido uno cantando en la ducha. Un comportamiento aplaudido por algunos pero muy cuestionado por otros que no entienden que no se haya esperado unos días, como sí ha hecho la que fuera su novia, antes de volver a publicar algo. El hecho de que hayan sido posts con un gran sentido del humor que muestran a un Sebastián feliz, tranquilo y sin dramas de ningún tipo, es lo que no ha hecho ni pizca de gracia. "Se me ha caído un mito", "Acabas de terminar una relación de casi un año y estás así, explícame cómo hiciste", "Explícame cómo superas una ruptura tan fácil", "Este parece estar re del humor y Tini ni una publicación hace", han escrito algunos bastante ofendidos. Dicen que la procesión va por dentro y que cada cual enfrenta su dolor de forma diferente. En el caso de Tini ha preferido no dar señales de vida por ahora. Desde que anunciara su ruptura no hemos vuelto a saber nada de ella ni en Twitter ni en Instagram. El silencio y el retiro de las redes ha sido su elección. Su última aparición coincidía con el triste anuncio de la ruptura y su carita lo decía todo. Desde entonces, nada de nada. La pareja ponía punto y final a su relación de algo más de un año con un comunicado común. "Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina...", comenzaba el escrito. "Siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón."

