Sebastián Yatra y la confesión sobre su nueva vida en Miami que nadie esperaba; "Ya era una locura en mi cabeza" Exclusiva: Al hablar sobre su nueva vida y hogar en la Florida el cantautor colombiano hizo sorprendentes revelaciones, ¡quién lo diría! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Resulta increíble que a pesar de su enorme fama e incalculables logros —entre ellos el ser el único artista en cantar una canción completamente en español en una gala de los Oscar.— Sebastián Yatra no tenía casa propia, y lo que es más, ¡en su vida había tenido un carro! Pero así es. Durante su entrevista con People en Español por su elección como uno de los "50 Más Bellos" del 2022 el cantautor colombiano de 27 años reveló que había adquirido una casa en Miami "hace cuatro [o] cinco meses", según confesó. "[Me siento] Muy bien; acabo de ir a recoger mi carro porque nunca había tenido un carro tampoco", explicó el intérprete de "Tacones rojos", "Melancólicos anónimos" y "Robarte un beso", entre otros temas. "Nunca tuve un carro porque nunca tuve necesidad. No tenía muebles tampoco". Aunque no ofreció el modelo de su auto, el artista explicó que no es eléctrico. Es uno de muchos pasos que está dando para poder anclarse y seguir avanzando en su exitosa carrera. La colaboración de Sebastián Yatra con John Legend en "Tacones rojos" acumula más de 14 millones de vistas en YouTube: Sebastián Yatra es orgulloso dueño de seis perros y un gato que viven en casa de sus padres, en Medellín, Colombia. Por el momento no hay mascotas en su casa de Miami, pero no descarta la idea: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi familia vive en Medellín. Está cool tener casa en Miami porque vivo solo pero es importantísimo para la cabeza el tener un lugar al cual regresar", asegura Yatra quien por estos días realiza la gira Dharma. "Por lo menos lo necesitaba después de tanto tiempo porque ya era una locura en mi cabeza, mucho desorden". "Aunque no pase mucho tiempo aquí el saber que tengo mi casa, el dónde está mi ropa, me siento aquí en mi sofá y me siento totalmente relajado", prosigue. "Eso es emocionante para mí".

