Sebastián Yatra emocionado porque cantará en la ceremonia de los Oscar El colombiano Sebastián Yatra anunció que estará presente en la 94ta. entrega de los premios más prestigiosos del cine para cantar uno de los temas de la película Encanto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Sebastián Yatra es un manojo de nervios y no es para menos. Los ojos de críticos y amantes del cine estarán sobre él este domingo, ya que confirmó su participación durante la 94ta. ceremonia de entrega de los premios Oscar en Los Ángeles. "Oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscars", reveló emocionado en su cuenta de Instagram. "Voy a estar cantando 'Dos Oruguitas', representando a mi país Colombia y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español". El tema, escrito por Lin-Manuel Miranda, forma parte del repertorio musical de la cinta de dibujos animados Encanto (Disney) y está nominado en la categoría de mejor canción original. El largometraje, además, compite en las categorías de mejor cinta animada y mejor música original. "No podría estar más emocionado, agradecido, tengo nervios. Siento muchas cosas, pero más que nada, agradecimiento a la vida por esto que está pasando, cada cosa que pasa no me deja de sorprender", agregó en el vídeo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, el cantante no esperaba formar parte de las presentaciones musicales del programa, por lo que el simple hecho de estar nominado era todo un sueño hecho realidad. "Estar presente de esta manera [nominado] en los Oscars, no solo con esta canción, pero con la película Encanto, la cual fue inspirada por mi país, es un regalo de Dios, un regalo de la vida", comentó a la cadena ABC tras la nominación. "Ser la voz elegida para cantar esta canción entre tantos artistas maravillosos colombianos, es simplemente una cuestión de mucha suerte, de estar en el lugar correcto en el momento correcto". La canción es el primer tema en español en ser nominado en 17 años, luego de que Jorge Drexler se llevara el galardón en el 2005 por el tema 'Al otro lado del río', que se incluyó en la cinta Diarios de motocicleta protagonizada por Gael García Bernal. "Creo que hay grandes posibilidades de hacer historia, no solo para Colombia, pero para el idioma español y para los artistas latinos en general", expresó Yatra. "Si tengo la oportunidad de ser la nueva cara ahí, definitivamente lo voy a disfrutar y cantar con todo mi corazón". La ceremonia se transmitirá este domingo por el canal ABC.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Yatra emocionado porque cantará en la ceremonia de los Oscar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.