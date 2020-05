Sebastián Yatra anuncia con tristeza que ha roto con su novia Tini Stoessel "A veces las cosas no se dan como uno las imagina". El cantante ha compartido la dolorosa noticia en un comunicado en sus redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de regalarnos casi un año y medio de momentos cómplices y amorosos, Sebastián Yatra y Tini Stoessel han puesto punto y final a su relación sentimental. "Hola... queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación", comienza el escrito publicado en Twitter por los dos artistas. "Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina". Aunque no han querido ser más explícitos sobre las razones de su separación, el confinamiento y la distancia no han ayudado a que la relación prosperase. Él se encuentra en Medellín y ella en su país, Argentina. A pesar de la triste noticia ambos han dejado claro que vivieron "momentos hermosos" que jamás olvidarán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los enamorados se conocieron en el año 2016 a través de su compañía discográfica pero no sería hasta dos años después que se convertirían en novios formales. A comienzos del 2019 ya no se hablaba de otra cosa. Los gestos cómplices de ambos en redes y en los escenarios donde se encontraron varias veces e interpretaron su famoso tema "Quiero volver", confirmaron la química explosiva entre ambos. La parejita terminó haciendo público su amor que vivieron con toda la ilusión hasta hace poco. Image zoom Instagram/Sebastián Yatra Ahora siguen sus caminos por separado pero agradecidos de haberse conocido y compartido esta parte de la vida. "Siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón", concluye el mensaje publicado por ambos. Lo mejor para los dos en esta nueva etapa que comienzan.

Close Share options

Close View image Sebastián Yatra anuncia con tristeza que ha roto con su novia Tini Stoessel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.