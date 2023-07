Villalobos tenía 11 años cuando su mamá le confesó que le gustan las mujeres. "Conforme fueron pasando los años me empecé a dar cuenta que mi mamá nunca había estado con otro hombre después de mi papá. Para serles sincero la verdad no me explicaba por qué porque para mí mi mamá siempre ha sido la más hermosa, la más inteligente, la más todo y yo no podía encontrar una respuesta. Yo siempre la vi con sus amigos y amigas en grupo, siempre la vi feliz, siempre también conocí a sus mejores amigas y ellas me trataban muy bien. De hecho, en una ocasión compartimos apartamento con una de ellas. Después por cosas de la vida mi mamá y su amiga dejaron de hablarse después de estar juntas por casi 5 años. A mí la verdad me tomó por sorpresa y más aún porque mi mamá sintió demasiado el alejarse de ella. Yo entendía completamente el sentimiento y asumía que era normal por esa bonita relación que ellas habían tenido, todos los momentos y todas esas cosas que habían compartido. Luego pasó el tiempo y me hice más grande y empecé a entender muchas cosas. Mi mamá me enseñaba muchas otras también y empecé a entender otras cuantas. A los 11 años, a punto de cumplir 12, por curiosidad le pregunté a mi mamá que si a ella le gustaban las mujeres. No me pregunten por qué lo hice porque la verdad es que ni me acuerdo. Sinceramente no tenía ningún argumento para hacer esa pregunta, ni menos de esa manera tan directa [...]. Cuando le hice esta pregunta a mi mamá las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas como si algo malo le hubiera dicho y entre lágrimas me contestó que sí. Inmediatamente y por el ambiente tan emotivo yo también empecé a llorar, pero no porque me pareciera una tragedia o algo por el estilo lo que me acababa de decir mi mamá, sino porque sentía que mi mamá justo en ese momento estaba dando un paso grandísimo para que la confianza entre ella y yo mejorara y fuera la mejor. Y justo después entendí que las lágrimas que estaba dejando caer mi mamá era por exactamente lo mismo: estaba siendo lo más ella que nunca con la persona que más amaba en todo el mundo. Yo inmediatamente le respondí, me acuerdo perfectamente de mis palabras: 'Mami a mí no me importa, tú sigues siendo mi mamá y yo te sigo amando igual, te amo mami'. Fue un gran momento. Después de saber eso nuestras vidas continuaron siendo las mismas, nada cambió, bueno, casi nada puesto que yo empecé a sentir a mi mamá más feliz de lo que era normalmente, yo me sentía más feliz de lo que era normalmente. Y los siguientes años fueron iguales. La relación con mi mamá siguió mejorando".