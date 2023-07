Sebastián Villalobos: "Estamos descubriendo si es una pasión de reality o un amor de verdad" El influencer colombiano y la ganadora de Top chef VIP se han resistido hasta ahora a hablar públicamente de un romance entre ambos, a pesar de que la atracción que existe entre ellos es evidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebas Sebastián Villalobos y Alana | Credit: Instagram Alana La química entre Alana y Sebastián Villalobos salta a la vista desde su participación en la segunda temporada de Top chef VIP. La ganadora de la competencia culinaria de Telemundo y el influencer colombiano se han resistido hasta ahora, sin embargo, a hablar públicamente de un noviazgo entre ambos. El pasado viernes estuvieron juntos como invitados en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde sus conductoras trataron de averiguar si son novios o no. "Hay una cosa que se llama atracción y la mirada de ustedes dos, uno babea por el otro y qué importante, disfrútenlo", comentó la periodista costarricense Verónica Bastos. Sebastián Villalobos Verónica Bastos, Sebastián Villalobos y Alana en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente "¿Si hay algo o no hay algo? ¿Hay atracción?", les preguntó directamente Aylín Mujica. El artista no tuvo más remedio que sincerarse. "Atracción hay, claramente hay, eso se nota desde la cocina, fuera de la cocina, todo", aseveró el finalista de Top Chef VIP. Sebastián Sebastián Villalobos y Alana en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente "Pero ahorita dijiste algo que es ver si es una pasión de reality o si es amor de verdad. Yo creo que nosotros estamos precisamente descubriendo eso en este momento", reconoció Sebastián. "Estuvimos inmersos cinco meses en una competencia en donde lo que hacíamos era pensar en cocina y vernos todos los días…". Antes de aventurarse a gritar a los cuatro vientos su amor, ambos quieren estar primero seguros de que su amor sea verdadero y pueda funcionar fuera del reality. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que no siempre sucede. Aylín Mujica puede dar fe de ello. La actriz y presentadora cubana tuvo un tonteo en La casa de los famosos 3 con Rey Grupero que no prosperó una vez que el reality llegó a su fin. "Yo estuve en un encierro y el amor de un reality a veces no crece", señaló, "pero a veces crece y a ustedes se les ve que ha crecido porque se ven como muy empáticos, muy cariñosos", les dijo. El tiempo dirá si lo que inició en Top Chef VIP entre Alana y Sebastián tiene futuro o no.

