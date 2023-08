El creador de contenido reveló en su día a través de su canal de YouTube que tenía 11 años cuando su madre le confesó que le gustan las mujeres. "A punto de cumplir 12, por curiosidad, le pregunté a mi mamá que si a ella le gustaban las mujeres. No me pregunten por qué lo hice porque la verdad es que ni me acuerdo. Sinceramente no tenía ningún argumento para hacer esa pregunta, ni menos de esa manera tan directa […]. Cuando le hice esta pregunta a mi mamá las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas como si algo malo le hubiera dicho y entre lágrimas me contestó que sí. Inmediatamente y por el ambiente tan emotivo yo también empecé a llorar, pero no porque me pareciera una tragedia o algo por el estilo lo que me acababa de decir mi mamá, sino porque sentía que mi mamá justo en ese momento estaba dando un paso grandísimo para que la confianza entre ella y yo mejorara y fuera la mejor. Y justo después entendí que las lágrimas que estaba dejando caer mi mamá era por exactamente lo mismo: estaba siendo lo más ella que nunca con la persona que más amaba en todo el mundo. Yo inmediatamente le respondí, me acuerdo perfectamente de mis palabras: 'Mami a mí no me importa, tú sigues siendo mi mamá y yo te sigo amando igual, te amo mami'. Fue un gran momento".